Η ιστορία του ανθρώπου που ξύπνησε γυμνός δίπλα σε έναν κάδο και δεν ήξερε ποιος είναι

Στην ταινία του 2011 «Ο άγνωστος», ο Λίαμ Νίσον πέφτει θύμα τροχαίου και ξυπνά σε ένα νοσοκομείο μετά από τέσσερις ημέρες σε κώμα. Επιστρέφοντας στο ξενοδοχείο του, βρίσκει τη σύζυγό του με έναν άλλο άνδρα, να του λέει ότι δεν τον γνωρίζει κι εκείνος να πρέπει να αποδείξει ποιος πραγματικά είναι.

Το θετικό είναι ότι θυμάται αλλά έστω κι έτσι, η ταινία παραμένει μια περιπέτεια 113 λεπτών.

Σκεφτείτε τώρα, να ανοίγεις κάποια στιγμή τα μάτια σου, να σε ρωτούν «ποιος είσαι» και να αδυνατείς να δώσεις μια απάντηση. Να μην θυμάσαι το παραμικρό. Αμνησία, ένας εφιάλτης που χτύπησε την πόρτα του πρωταγωνιστή μιας αληθινής ιστορίας, η οποία έφτασε τελικά να γίνει ντοκιμαντέρ.

Όλα ξεκίνησαν στις 5 τα ξημερώματα της 31ης Αυγούστου του 2004, όταν ένας υπάλληλος των Burger King στο Ρίτσμοντ Χιλ της Τζόρτζια, μάζεψε τα σκουπίδια και πήγε να τα πετάξει στον κοντινότερο κάδο. Εκεί βρήκε αναίσθητο και ολόγυμνο έναν άνδρα, με ένα σημάδι στο κεφάλι που πιθανότατα οφειλόταν σε χτύπημα από αμβλύ αντικείμενο. Το σώμα του ήταν γεμάτο σημάδια από τσιμπήματα κόκκινων μυρμηγκιών και η κατάστασή του προκάλεσε συναγερμό.

Ο μυστηριώδης άγνωστος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Πάνω του δεν είχε τίποτα που να πιστοποιεί την ταυτότητά του, αλλά αυτό που προείχε ήταν να γίνει καλά. Μέχρι και δύο εβδομάδες αργότερα, η κατάσταση της υγείας του ήταν περίεργη, αφού βρισκόταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και αδυνατούσε να επικοινωνήσει.

Όταν πια ανέκτησε πλήρως τις αισθήσεις του και οι γιατροί τον ρώτησαν το όνομά του, δεν είχε απάντηση. Τα δεδομένα γι αυτόν ήταν ότι είχε καταρράκτη στα μάτια, ότι δεν θυμόταν το παραμικρό και ότι όταν είδε τον εαυτό του στον καθρέφτη, συνειδητοποίησε ότι ήταν περίπου 20 χρόνια μεγαλύτερος από όσο πίστευε.

