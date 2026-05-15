DROMIA 2026: Με τη συμμετοχή του Μίλτου Τεντόγλου το διεθνές μίτινγκ

Σε λιγότερο από ένα μήνα θα διεξαχθεί το διεθνές μίτινγκ του στίβου «DROMIA» και η αντίστροφη μέτρηση για το κορυφαίο αθλητικό ραντεβού που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Βάρης «Κ. Μπαγκλατζής» έχει αρχίσει.

Ανάμεσα στους κορυφαίους αθλητές που θα βρεθούν στο καλαίσθητο στάδιο στις 13 Ιουνίου ξεχωρίζει το όνομα του Μίλτου Τεντόγλου. Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης έχει ως στόχο μία σπουδαία επίδοση και με την υποστήριξη των φιλάθλων θα προσπαθήσει να φτάσει όσο πιο μακριά μπορεί. Το διεθνές μίτινγκ «DROMIA» εντάσσεται στο World Athletics Continental Tour στην κατηγορία Silver και συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και τον Α.Ο. «Δρομέας Βάρης».

Με στόχο να πετύχει μία σπουδαία επίδοση θα αγωνιστεί στα «DROMIA» ο χρυσός Ολυμπιονίκης Μίλτος Τεντόγλου: «Πέρσι είχα κάποιους τραυματισμούς και δεν έκανα την επίδοση που ήθελα να κάνω. Ελπίζω εφέτος να πετύχω κάτι καλύτερο γιατί οι συνθήκες είναι άψογες και βοηθάει πολύ για το μήκος. Είναι πολύ σημαντικό να διεξάγονται τέτοια μίτινγκ στην Ελλάδα και τα χρειαζόμαστε. Εγώ, π.χ., δεν θα χρειαστεί να ταξιδέψω στο εξωτερικό για να πάρω μέρος σε ένα τέτοιου επιπέδου μίτινγκ γιατί μπορώ να το κάνω εδώ και είναι καλύτερα γιατί δεν θα κουραστώ στο ταξίδι ενώ είναι ωραίο διότι θα αγωνιστώ και μπροστά στο ελληνικό κοινό. Θα ήθελα να καλέσω τους φίλαθλους να βρεθούν εκείνη την ημέρα στο στάδιο. Πιστεύω ότι θα διεξαχθεί ένας ωραίος αγώνας με μεγάλα άλματα», δήλωσε ο πρωταθλητής του μήκους.

Για 9η χρόνια ο Δήμος Βάρης – Βούλας Βουλιαγμένης είναι συνδιοργανωτής σε ένα σπουδαίο διεθνές μίτινγκ και ο δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος από την πρώτη ημέρα αγκάλιασε τη διοργάνωση. «Ο στίβος αποτελεί τον βασιλιά των αθλημάτων. Για ακόμα μία χρονιά θα φιλοξενήσουμε όλους αυτούς τους σπουδαίους αθλητές και τις εθνικές ομάδες.

Ο στίβος, στον οποίον θα διεξαχθούν οι αγώνες, είναι ένας από τους πιο όμορφους, ασφαλείς και λειτουργικούς στίβους της χώρας και γι’ αυτό τον λόγο έχουμε καλούς αγώνες. Όπως είχαμε υποχρέωση, ως Δήμος, ανακατασκευάσαμε ένα πολύ μεγάλο μέρος του και ευελπιστούμε, το προσεχές χρονικό διάστημα, να υλοποιήσουμε ένα σύγχρονο στάδιο με δυνατότητα να φιλοξενήσει όλα τα αγωνίσματα του στίβου.

Πρόκειται για μία δύσκολη και σύνθετη διαδικασία αλλά έχουμε και τη θέληση και τη βούληση και την τεχνογνωσία. Καταλυτικός παράγοντας στο εγχείρημα είναι η συνδρομή του συλλόγου «Δρομέας». Ονειρευόμαστε μεγάλους αγώνες με σπουδαίους αθλητές. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι και η βοήθεια του κράτους, η οποία δεν είναι πάντα δεδομένη. Συνεπώς με ίδιους πόρους και με την κινητοποίηση ανθρώπων που αγαπούν τον αθλητισμό και ζουν ή δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας καταφέρνουμε να κάνουμε, μαζί με τον «Δρομέα» ένα μικρό αθλητικό θαύμα», υπογράμμισε ο κ. Κωνσταντέλλος.