Eurovision 2026: Η Αυστραλία ανεβαίνει, τρίτη πλέον η Ελλάδα στις αποδόσεις

Καθώς κορυφώνεται η αγωνία ενόψει του μεγάλου τελικού της 70ής Eurovision στη Βιέννη, η Φινλανδία ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θέση της στην κορυφή, με την απόδοσή της να φτάνει έως και το 1.92 για την κατάκτηση της πρώτης θέσης.

Μετά από μια δυνατή εμφάνιση στη χθεσινή βραδιά, η Αυστραλία ανέβηκε στη δεύτερη θέση με απόδοση 5.25, αφήνοντας την Ελλάδα στην τρίτη θέση με 11.00 και αυξάνοντας τη διαφορά από τους βασικούς διεκδικητές της νίκης.

Το φινλανδικό δίδυμο Linda Lampenius και Pete Parkkonen έχει συγκεντρώσει τεράστιο ενδιαφέρον, αφού κατέρριψε ρεκόρ στον εθνικό τελικό της χώρας, καταγράφοντας τόσο την υψηλότερη ψήφο κοινού όσο και τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Betsson, το τραγούδι της Φινλανδίας συγκεντρώνει και το μεγαλύτερο ποσοστό πονταρισμάτων από παίκτες σε όλη την Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως το μεγάλο φαβορί.

Η Ελλάδα, πάντως, παραμένει δυνατά στο παιχνίδι της διεκδίκησης. Το «Ferto» έχει καταφέρει να τραβήξει το ενδιαφέρον του διεθνούς κοινού, σημειώνοντας πολύ καλές επιδόσεις τόσο στα πρώτα fan polls όσο και στις streaming πλατφόρμες. Παρότι η απόδοσή του ανέβηκε στο 11.00, εξακολουθεί να βρίσκεται ανάμεσα στα τραγούδια με τα περισσότερα πονταρίσματα από τους χρήστες της Betsson, δείχνοντας πως αρκετοί πιστεύουν ακόμη στις πιθανότητες της Ελλάδας να διεκδικήσει την κορυφή. Η Ελλάδα έχει κατακτήσει τη Eurovision μία φορά, το 2005, με το εμβληματικό «My Number One» της Έλενας Παπαρίζου.

Το Ισραήλ αποτελεί μία από τις χώρες που κερδίζουν συνεχώς έδαφος, μετά από μία εμφάνιση που συζητήθηκε ιδιαίτερα και οδήγησε σε σημαντική αύξηση του στοιχηματικού ενδιαφέροντος. Πλέον προσφέρεται στο 12.00, καταγράφοντας μία από τις μεγαλύτερες ανόδους της εβδομάδας. Αντίθετη πορεία ακολουθεί η Δανία. Το «Før Vi Går Hjem» του Søren Torpegaard Lund είχε ξεκινήσει ως ένα από τα βασικά φαβορί με απόδοση 7.00, ωστόσο πλέον βρίσκεται στο 17.00, γεγονός που αποτυπώνει τη μείωση του ενδιαφέροντος σε σχέση με τις πρώτες ημέρες του διαγωνισμού.

«Οι σκανδιναβικές χώρες κυριαρχούσαν ξεκάθαρα στο τοπίο από νωρίς, με τη Φινλανδία στην κορυφή και τη Δανία σε ισχυρή θέση μέσα στην πρώτη τριάδα. Ωστόσο, η Αυστραλία και το Ισραήλ κέρδισαν σημαντικό έδαφος μετά τις εμφανίσεις τους», δήλωσε ο Robin Olenius, Head of PR της Betsson.

Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1956 και σήμερα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα live τηλεοπτικά γεγονότα παγκοσμίως, προσελκύοντας εκατοντάδες εκατομμύρια θεατές και αποτελώντας ταυτόχρονα ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα και στον χώρο του στοιχήματος. Οι αποδόσεις των bookmakers έχουν προβλέψει σωστά τον νικητή σε πολλές από τις πρόσφατες διοργανώσεις.

