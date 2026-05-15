Θέλουν να κάνουν trade για το πρώτο pick οι Τζαζ

Οι Ουάσινγκτον Ουίζαρντς ήταν οι μεγάλοι νικητές στην λοταρία του ΝΒΑ και έτσι έχουν το νούμερο 1 pick για το draft του 2026. Ωστόσο, ο Μαρκς Σπίαρς είχε κάνει γνωστό πως ο οργανισμός είναι «ανοιχτός» σε προτάσεις για να το παραχωρήσει.
Και ο ίδιος αναφέρει πως οι Γιούτα Τζαζ ψάχνονται για ένα πιθανό trade. Πιο συγκεκριμένα, τονίζει πως έχουν ήδη επικοινωνήσει με τους «Μάγους» και έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους.
Ο λόγος είναι πως θέλουν να επιλέξουν τον Έι Τζέι Ντιμπάντσα, ο οποίος στο NCAA είχε 25,5 πόντος, 6,8 ριμπάουντ και 3,7 ασίστ κατά μέσο όρο.