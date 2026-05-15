Θέλουν να κάνουν trade για το πρώτο pick οι Τζαζ

Οι Γιούτα Τζαζ έχουν επικοινωνήσει με τους Ουάσινγκντον Ουίζαρντς για το ενδεχόμενο να αποκτήσουν το Νο.1 pick.

Οι Ουάσινγκτον Ουίζαρντς ήταν οι μεγάλοι νικητές στην λοταρία του ΝΒΑ και έτσι έχουν το νούμερο 1 pick για το draft του 2026. Ωστόσο, ο Μαρκς Σπίαρς είχε κάνει γνωστό πως ο οργανισμός είναι «ανοιχτός» σε προτάσεις για να το παραχωρήσει.

Και ο ίδιος αναφέρει πως οι Γιούτα Τζαζ ψάχνονται για ένα πιθανό trade. Πιο συγκεκριμένα, τονίζει πως έχουν ήδη επικοινωνήσει με τους «Μάγους» και έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους.

Ο λόγος είναι πως θέλουν να επιλέξουν τον Έι Τζέι Ντιμπάντσα, ο οποίος στο NCAA είχε 25,5 πόντος, 6,8 ριμπάουντ και 3,7 ασίστ κατά μέσο όρο.