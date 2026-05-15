Τα χτυπήματα που εκνευρίζουν το Μαξίμου και το άγχος του Παππά για τον Τσίπρα

Ξεκινά σήμερα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και πέραν της αποχώρησης Γκελεστάθη υπάρχουν δυο - τρία ακόμα «χτυπήματα» που δείχνουν πως ο κομματικός μηχανισμός υφίσταται φθορά.

Πρώτον, ο Κώστας Καραμανλής μίλησε χτες στην Ξάνθη παρόντος του Κινέζου πρέσβη και με ύφος μειλίχιο τα «έχωσε» στο Μαξίμου. Δεύτερον ο πρώην πρωθυπουργός δεν θα πατήσει στο συνέδριο, θεωρώντας πως το κόμμα αυτό του είναι πια ξένο. Και τρίτον εμφανίστηκαν δέκα «σαμαροκαραμανλικοί» με επιστολή τους στη «Δημοκρατία» που ζήτησαν νέο κόμμα, καθώς η ΝΔ, όπως λένε, έχει καταργηθεί στην πράξη.

Ο χώρος λοιπόν βρίσκεται σε αναβρασμό και μαθαίνω πως αυτό δεν περνά απαρατήρητο από τους γραφειοκράτες της Πειραιώς.

Ενδεικτική του εκνευρισμού που πιάνει το Μαξίμου με το παραμικρό, ήταν η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη για τους δέκα που έστειλαν την επίμαχη επιστολή. «Πραγματικά προκαλεί εντύπωση να μιλούν ορισμένοι για την "ψυχή" της ΝΔ, όταν στο παρελθόν μετακινήθηκαν σε άλλα κόμματα.

Κάποιοι μάλιστα συνεργάστηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αν το Μαξίμου ήταν άνετο, πιστεύω πως δεν θα έδινε καν σημασία σε ένα κείμενο προσώπων που ο τελευταίος εξελέγη βουλευτής πριν 14 χρόνια…

