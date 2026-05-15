Σοκάρουν νέες μαρτυρίες για το Περιστέρι: Υποταγμένα στη μητέρα τους, φορούσαν πάνες στο σχολείο 8 και 9 ετών

Σοκάρουν οι μαρτυρίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των έξι ανήλικων παιδιών στο Περιστέρι, τα οποία εντοπίστηκαν να ζουν σε ένα διαμέρισμα 47 τετραγωνικών μέτρων γεμάτο σκουπίδια.

Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, την ώρα που συνεχώς προκύπτουν νέα στοιχεία για την καθημερινότητα της πολύτεκνης οικογένειας.

Υπενθυμίζεται πως το Αυτόφωρο Δικαστήριο επέβαλε χθες ποινή φυλάκισης 16 μηνών στον κάθε γονέα. Η εν λόγω καταδίκη είναι μετατρέψιμη προς 10 ευρώ για κάθε ημέρα, ενώ παράλληλα δόθηκε ανασταλτικός χαρακτήρας στην έφεση που άσκησαν.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, γυναίκα που είχε επαφές με το περιβάλλον της οικογένειας ήδη από το 2019, αναφέρθηκε στην ξεκάθαρη παραμέληση των ανηλίκων. Όπως υποστήριξε, τα παιδιά έδειχναν υποσιτισμένα, τρομοκρατημένα και πλήρως υποταγμένα στις διαθέσεις της μητέρας. Αίσθηση προκαλεί, μάλιστα, η αποκάλυψη πως τα δύο μεγαλύτερα κορίτσια, τα οποία είναι 8 και 9 ετών αντίστοιχα, εξακολουθούν να φορούν πάνες.

«Τους ξέρω από το 2019 περίπου. Αλλάζανε συχνά σπίτια, παρόλα αυτά κινούνταν εδώ στη γύρω περιοχή. Τα παιδάκια τα ήξερα αρκετά καλά. Τα συναντούσα για κάποια διαστήματα καθημερινά. Ήταν καχεκτικά, κάτωχρα, εμφανώς παραμελημένα, είχαν δερματικά προβλήματα, είχαν χαλασμένα δοντάκια. Ήταν παιδιά με έντονα στοιχεία παραμέλησης πάνω τους. Αισθανόσουν ότι σε αυτά τα παιδιά ασκούνταν και μια ψυχολογική πίεση.

Έπρεπε να πάρουν τη σιωπηλή έγκριση της μητέρας τους με τα μάτια. Ήταν σαν στρατιωτάκια. Τα δύο κορίτσια, που είναι 8-9 ετών, φοράνε ακόμα πάνες. Η μεγάλη κόρη χρειάστηκε να επαναλάβει τη χρονιά στο σχολείο και η μητέρα το επικοινωνούσε ως κάτι ευχάριστο, ότι δηλαδή η μεγάλη και η μικρή θα είναι μαζί και η μεγάλη θα τη βοηθά στα μαθήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά η μάρτυρας στην εκπομπή.

Σχετικά με ένα ακόμη περιστατικό που αναδεικνύει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μεγάλωναν, η ίδια σημείωσε τα εξής:

«Επισκέπτονταν πολύ συχνά μια επιχείρηση εστίασης. Επέλεγαν να κάθονται σε τρία διαφορετικά τραπέζια: οι γονείς με τα δύο μικρά, τα δύο αγόρια σε άλλο και τα δύο κορίτσια σε άλλο.

Έπαιρναν μία μερίδα φαγητό οι γονείς, ψιλοτάιζαν τα δύο μικρά της οικογένειας και τα δύο αγόρια και τα δύο κορίτσια κάθονταν χωρίς φαγητό. Όταν τελείωναν το φαγητό τους, η μητέρα έπαιρνε άλλη μία μερίδα φαγητού και τη μοίραζε στα υπόλοιπα τέσσερα παιδιά».

Πηγή: ieidiseis.gr

