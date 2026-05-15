Μπρουκς για το μέλλον του: «Εξετάζω τις επιλογές μου, αλλάζουν όλα συνέχεια»

Η Παρτιζάν έχει συνδεθεί με τον Αρμόνι Μπρουκς και δημοσιεύματα αναφέρουν πως οι δύο πλευρές είναι κοντά σε συμφωνία. Μάλιστα, οι Σέρβοι είναι έτοιμοι να του προσφέρουν 2,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Ο παίκτης της Αρμάνι Μιλάνο μίλησε στο «Gazzetta Dello Sport» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο μέλλον του. Τόνισε πως εξετάζει όλες του τις επιλογές και ότι δεν μπορεί να πει τι θα γίνει, καθώς τα δεδομένα αλλάζουν συνέχεια.

«Εξετάζω τις επιλογές μου. Τα πράγματα αλλάζουν συνέχεια, οπότε δεν μπορώ να πω με σιγουριά τι θα γίνει» ανέφερε.