Το αποφάσισε: έρχεται στην Ελλάδα και την Stoiximan GBL ο Τζον Χριστοφίλης (vid)

Ένας ακόμη ομογενής παίκτης ετοιμάζεται να ξεκινήσει την επαγγελματική του καριέρα από την Ελλάδα.

Χθες ήταν ο Ηρακλής που ανακοίνωσε τον Τάσο Κουκ. Έναν ομογενή γκαρντ που βγήκε από το Κάμπελ και θα ξεκινήσει την επαγγελματική του πορεία από την Ελλάδα και τον «Γηραιό».

Η κάθοδος, όμως, των ομογενών θα συνεχιστεί. Και πιο συγκεκριμένα ο Τζον Χριστοφίλης είναι εκείνος, που ετοιμάζεται να κάνει αυτό το βήμα. Ο Χριστοφίλης είναι σούτινγκ-γκαρντ, που βγήκε φέτος από το πανεπιστήμιο του Σιάτλ. Εκεί, όπου την τελευταία του σεζόν είχε 6.2 πόντους ανά ματς με 39.1% στα σουτ τριών πόντων.

Μένει να δούμε πλέον σε ποια ελληνική ομάδα θα πάει ο Χριστοφίλης με την ζήτηση για Ελληνες παίκτες να είναι μεγάλη και την αγορά όχι τόσο πλούσια. Θυμίζουμε ότι την επόμενη χρονιά οι ομάδες στην Stoiximan GBL θα είναι 14 και όχι 13 όπως φέτος.