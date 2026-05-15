Το GR Yaris H2 στην Υπερειδική του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026

Η Toyota παρουσιάζει το μέλλον της αστικής κινητικότητας στο The Ellinikon Sports Park.

Η Toyota Hellas, Proud Mobility Sponsor του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, ανακοινώνει τη συμμετοχή του GR Yaris H2 στη φετινή Υπερειδική Διαδρομή, φέρνοντας στο προσκήνιο το μέλλον των κινητήρων εσωτερικής καύσης με καύσιμο υδρογόνο και την πολύ-τεχνολογική στρατηγική της Toyota για την επίτευξη της ανθρακικής ουδετερότητας.

Στις 25 Ιουνίου, το GR Yaris H2 θα πραγματοποιήσει τη διαδρομή της Υπερειδικής στο The Ellinikon Sports Park, ως πλοηγό όχημα, στο πλαίσιο των διαδικασιών ασφαλείας της FIA.

Η φετινή Υπερειδική αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς το μεγαλύτερο ελληνικό ράλλυ συνδέεται με το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, σε έναν χώρο που ανοίγει για πρώτη φορά στο κοινό.

Το GR Yaris H2 στο επίκεντρο της καινοτομίας

Η παρουσία του GR Yaris H2 στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα της πολύ-τεχνολογικής προσέγγισης της Toyota: αξιοποίηση της αγωνιστικής εμπειρίας για την εξέλιξη λύσεων που μπορούν να οδηγήσουν σε μηδενικές εκπομπές, χωρίς να θυσιάζεται η οδηγική αίσθηση, η απόδοση και η συγκίνηση της οδήγησης.

Στατική παρουσία στο Service Park

Το GR Yaris H2 θα βρίσκεται στατικό στο Service Park στο Λουτράκι από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό και στα διεθνή μέσα τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά την τεχνολογία υδρογόνου της Toyota.

Παράλληλα, περισσότερα από 50 οχήματα Toyota θα υποστηρίξουν τον αγώνα σε επιχειρησιακούς, οργανωτικούς και FIA safety ρόλους, επιβεβαιώνοντας και αναδεικνύοντας τον ρόλο της Toyota Hellas ως Mobility Partner της διοργάνωσης.

Η Toyota στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026

Με τη φετινή της παρουσία, η Toyota αξιοποιεί τη δυναμική του αγώνα ως πλατφόρμα τεχνολογικής εξέλιξης και βιώσιμης κινητικότητας, συνδέοντας το παρόν του WRC με τις τεχνολογίες που θα διαμορφώσουν το μέλλον.

Η ομιλία του Hermann Riedl, Προέδρου & CEO της Inchcape Hellas, επίσημου διανομέα της ΤΟΥΟΤΑ στην ελληνική αγορά:

«Για την Toyota, το ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολις δεν είναι απλώς μια χορηγική συνεργασία. Είναι ένας θεσμός με τον οποίο συνδεόμαστε βαθιά, γιατί εκφράζει αξίες που βρίσκονται στον πυρήνα της φιλοσοφίας μας: αντοχή, εξέλιξη, τεχνολογική πρόοδο και συνεχή βελτίωση.

Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός ήταν πάντα κάτι περισσότερο από αγώνες για εμάς. Είναι το πεδίο όπου δοκιμάζουμε ιδέες, αναπτύσσουμε τεχνολογίες και αποκτούμε γνώση που περνά στα αυτοκίνητα της καθημερινότητας.

Το φετινό μας μήνυμα είναι: "From Motorsport, building ever better road cars and providing the multi‑path choices for the future".

Πιστεύουμε ότι η βιώσιμη κινητικότητα δεν μπορεί να βασιστεί σε μία μόνο λύση. Οι ανάγκες των κοινωνιών και των οδηγών διαφέρουν, γι’ αυτό επενδύουμε σε πολλαπλές τεχνολογίες - hybrid, plug‑in hybrid, battery-electric και υδρογόνο - προσφέροντας ρεαλιστικές επιλογές για κάθε χρήση.

Η παρουσία του GR Yaris H2, το οποίο έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο φετινό ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις αποτελεί ένα σημαντικό βήμα.

Συνδέει τον κόσμο του motorsport, του ράλι, του αγώνα με τα αυτοκίνητα δρόμου.

Η επιλογή του The Ellinikon Sports Park για την Υπερειδική διαδρομή και η παρουσία του GR Yaris Η2 σε αυτή, είναι ιδιαίτερα συμβολική, καθώς αντιπροσωπεύει τη σύγχρονη αντίληψη για βιώσιμη ανάπτυξη και το μέλλον της αστικής κινητικότητας.

Για την Toyota, ο μηχανοκίνητος αθλητισμός δεν αφορά μόνο την επίδοση, αλλά το συναίσθημα, την εμπειρία οδήγησης και τη συνεχή εξέλιξη.

Η πρόκληση δεν είναι μόνο η μείωση των εκπομπών, αλλά να το πετύχουμε διατηρώντας τον χαρακτήρα, την απόδοση και το πάθος που κάνουν την αυτοκίνηση και τον μηχανοκίνητο αθλητισμό μοναδικά για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο».