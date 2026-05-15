Επέστρεψε στους Σέλτικς ο Τόμας ως σκάουτ

Ο Αϊζάια Τόμας επέστρεψε στους Μπόστον Σέλτικς, όχι ως παίκτης, αλλά ως σκάουτ αυτή την φορά.

Ο Αϊζάια Τόμας έχει «γράψει» τη δική του ιστορία με τους Μπόστον Σέλτικς και είναι ένα από τα αγαπημένα πρόσωπα των οπαδών του οργανισμού.

Σύμφωνα με το «The Boston Globe» ο πρώην All-Star επέστρεψε στην ομάδα στον ρόλο του σκάουτ τόσο για επαγγελματίες παίκτες όσο και για παίκτες που βρίσκονται ακόμα στο κολέγιο.

Μάλιστα, αναφέρεται πως ο Τόμας ήταν μαζί με τους ανθρώπους των Σέλτικς στο NBA Combine στο Σικάγο και βοήθησε να διεξαχθούν οι συνεντέυξεις των πιθανών επιλογών στο draft, μαθαίνοντας την ίδια ώρα και την διαδικασία αξιολόγησης.

Θυμίζουμε πως ο 37χρονος ήταν στους Κέλτες από το 2014 έως το 2017 και ήταν δύο φορές All-Star, ενώ το 2017 είχε βγει πέμπτος στην ψηφοφορία για το MVP, έχοντας 28,9 πόντους, 2,7 ριμπάουντ και 5,9 ασίστ κατά μέσο όρο.