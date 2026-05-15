Βίντεο ντοκουμέντο: Καρέ καρέ η παρενόχληση ελληνικού αλιευτικού στα Ίμια από Τούρκους

Στο βίντεο που κατέγραψαν χθες (14/5) ψαράδες στην θαλάσσια περιοχή δυτικά των Ιμίων, φαίνεται σκάφος της τουρκικής Ακτοφυλακής να έχει προσεγγίσει και να παρενοχλεί ελληνικό αλιευτικό που ψαρεύει στο σημείο.

Ανάλογο περιστατικό αποκάλυψε με βίντεο-ντοκουμέντο και το OPEN στο χθεσινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων, στο οποίο καταγράφεται παρενόχληση δυτικά των Ιμίων και στις 26 Απριλίου. Όπως φαίνεται και στο βίντεο, το πλωτό του τουρκικού λιμενικού έχει φτάσει την πλώρη του σε απόσταση εκατοστών από το ελληνικό αλιευτικό και προσπαθεί να το διώξει με ηχητικά σήματα από την περιοχή.

Μιλώντας στο OPEN και στην εκπομπή «10 Παντού», ο πρόεδρος του σωματείου Μέσης Αλιείας Καλύμνου, Κώστας Σαρούκος, περιέγραψε το περιστατικό όπως ο ίδιος το έζησε. «Ήρθε η ακταιωρός το 106 σε αριθμό και ήρθε πάνω μου να μας διώξει ήρθε και το πρωί αλλά ήμασταν λίγο πιο δυτικά – ήμασταν 170 δυτικά των Ιμίων. Ήρθε πριν από 2 ώρες και με έδιωξε εμένα και τώρα γύρισε το κανονακι και το βγάλαμε βίντεο γύρισε και έφυγε», ανέφερε.

775 παραβιάσεις σε λιγότερο από μισό χρόνο

Τα στοιχεία των παραβιάσεων ελληνικών χωρικών υδάτων από σκάφη του Τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού, Ακτοφυλακής και τουρκικά αλιευτικά στο Αιγαίο κόβουν την ανάσα. Από τις αρχές του 2026 έχουν καταγραφεί συνολικά 775 παραβιάσεις, με τις 440 να σημειώνονται μόνο μέσα στον Μάρτιο. Ο ίδιος αριθμός τον Αύγουστο του 2025 ήταν 432 παραβιάσεις.

Με αφορμή τον νόμο της Γαλάζιας Πατρίδας που ετοιμάζει η Άγκυρα για να κλείσει την Ελλάδα στα 6 ναυτικά μίλια, Τούρκοι αναλυτές και δημοσιογράφοι μιλούν ακόμη και για βύθιση ελληνικών σκαφών από τον Οκτώβριο. «Αν πρέπει να βυθιστεί ένα ελληνικό σκάφος, θα βυθιστεί. Αν πρέπει να συγκρουστεί, θα συγκρουστεί. Αν πρέπει να αλλάξει πορεία, θα αλλάξει. Ελπίζω η Ελλάδα να μην προκαλέσει αυτές τις εντάσεις. Αλλά φαίνεται ότι τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο θα υπάρξουν πιθανώς παρενοχλήσεις εναντίον αλιευτικών σκαφών μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ρεπορτάζ του Habel Global.

Παρενοχλήσεις και στο βόρειο Αιγαίο

Παρόμοια - αν όχι χειρότερη - εικόνα περιγράφουν οι αλιείς του βορείου Αιγαίου. Κάνουν λόγο για συνεχείς μάχες και παραβιάσεις από τουρκικά σκάφη σε Λήμνο και Σαμοθράκη. Μάλιστα, τον περασμένο Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τις καταγγελίες των Ελλήνων ψαράδων, είχε καταγραφεί επεισόδιο με πυροβολισμούς από τουρκικά αλιευτικά κατά ελληνικών μεταξύ Σαμοθράκης και Θάσου. «Πέρυσι το καλοκαίρι μας κυνηγούσανε, μας κυνηγούσαν να μας βουλιάξουνε. Τι άλλο να περιμένουμε, μας έχουν πυροβολήσει, τι άλλο να μας κάνουν. Έχουμε φύγει από το Αιγαίο και δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα», δήλωσε στο OPEN και στην εκπομπή «10 Παντού» ο πρόεδρος Γρι-Γρι Καβάλας, Γιάννης Μανιός.

Σαφή μηνύματα για τις παρενοχλήσεις Ελλήνων ψαράδων στο Αιγαίο έστειλε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτης Σχοινάς, χαρακτηρίζοντας τις παρενοχλήσεις ένα φαινόμενο το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό.

Δείτε το βίντεο στο ethnos.gr