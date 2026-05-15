Γκοφ-Σβιτολίνα στον τελικό της Ρωμης (vid)

Η Ελίνα Σβιτολίνα λύγισε στα τρία σε την Ίγκα Σβιόντεκ και θα διεκδικήσει αύριο (16/5) τον τίτλο στη Ρώμη!

Σε έναν αγώνα που ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, η 31χρονη Ουκρανή (Νο.10) επικράτησε της Νο.3 τενίστριας στον κόσμο με 6-4, 2-6, 6-2 και επιστρέφει στον τελικό μετά το 2018, όταν κατέκτησε τον δεύτερο συνεχόμενο τίτλο της στην ιταλική πρωτεύουσα.

Αφού έσωσε 16 μπρέικ πόιντ στον προημιτελικό απέναντι στην Έλενα Ριμπάκινα, το κλειδί της νίκης για τη Σβιτολίνα ήταν η αντίστοιχα εντυπωσιακή άμυνα απέναντι στις ευκαιρίες της Σβιόντεκ. Έσωσε 11 από τα 16 μπρέικ πόιντ που αντιμετώπισε στον ημιτελικό, συμπεριλαμβανομένων και των πέντε στο τελευταίο σετ.

Η Σβιόντεκ, πάντως, της έδωσε αρκετές ευκαιρίες: η 24χρονη Πολωνή υπέπεσε σε 50 αβίαστα λάθη, έχοντας παράλληλα μόλις 28 winners. Παρότι νίκησε με άνεση, μεταξύ άλλων, τη Ναόμι Οσάκα και την Τζέσικα Πεγκούλα για να προκριθεί στον πρώτο της ημιτελικό της χρονιάς στη Ρώμη, πλέον μετράει έξι συνεχόμενες ήττες σε αγώνες τριών σετ απέναντι σε παίκτριες του Top 10 της παγκόσμιας κατάταξης.

«Το συναίσθημα είναι πραγματικά απίστευτο να βρίσκομαι ξανά στον τελικό έπειτα από τόσα χρόνια», δήλωσε η Σβιτολίνα μετά τη μάχη διάρκειας 2 ωρών και 14 λεπτών. «Είναι ένα καταπληκτικό συναίσθημα να το πετυχαίνω με τόσο εντυπωσιακό τρόπο, πιστεύω».

Η Σβιτολίνα θα παλέψει για τον τρίτο τίτλο της στη Ρώμη με την Κόκο Γκοφ (Νο.4), που προκρίθηκε για δεύτερη σερί χρονιά στον τελικό μετά το 2-0 επί της Σοράνα Κιρστέα.

H Oυκρανή προηγείται στο head to head με 3-2, έχοντας και δύο νίκες σε ισάριθμα ματς τη φετινή σεζόν (Australian Open, Ντουμπάι).