Τέρνερ: «Από τα πιο τρελά πράγματα που έχω ζήσει - Ο Γιάννης έρχεται ό,τι ώρα θέλει»

Ο Μάιλς Τέρνερ μίλησε για την κατάσταση στους Μιλγουόκι Μπακς και ανέφερε πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δίνει το «παρών»… ό,τι ώρα θέλει.

Ο Μάιλς Τέρνερ σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στην κατάσταση στους Μιλγουόκι Μπακς και έκανε γνωστό το… χάος που επικρατεί στον οργανισμό.

Στο «Game Recognize Game» podcast είπε οως ο Ριβς δεν τιμωρούσε με πρόστιμο κανέναν και έτσι όλοι έκαναν ό,τι ήθελαν. Όταν ρωτήθηκε για το ποιος συμπαίκτης του αργούσε περισσότερο, η απάντηση του ήταν ξεκάθαρη: «Αυτό είναι εύκολο. Ο Γιάννης έρχεται ό,τι ώρα θέλει. Μία φορά το είδα να γίνεται και σκέφτηκα: “Καλά κάνει. Δεν θα τον τιμωρήσουν με πρόστιμο. Κάνε ό,τι κάνεις”».

Μάλιστα, είπε αυτή η χαλαρότητα που υπήρχε ήταν ο λόγος που καθυστερούσαν να ταξιδέψουν. «Αν το αεροπλάνο πετούσε στις 2, δεν φεύγαμε πριν τις 4:30. Άτομα ερχόντουσαν μετά από μία ώρα. Έφτασε σε ένα σημείο που έμαθα να πηγαίνω μία ώρα μετά την ώρα που θα πετούσε το αεροπλάνο. Ήταν τρελό» δήλωσε.

«Οι παίκτες ήταν αργοπορημένοι όλοι την ώρα. Ερχόντουσαν να δουν film όποτε ήθελαν. Παίκτες δεν πήγαιναν σε συναντήσεις. Ήταν από τα πιο τρελά πράγματα που έχω ζήσει» προσέθεσε.