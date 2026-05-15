Metallica: Αυτές ήταν οι εισπράξεις από τη συναυλία στην Αθήνα – Τα έσοδα για το ΟΑΚΑ

Σε ιστορικά επίπεδα για την ελληνική αγορά live events εκτιμάται ότι διαμορφώθηκαν οι εισπράξεις από τα εισιτήρια της συναυλίας των Metallica στο ΟΑΚΑ.

Η εκδήλωση, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, προσέλκυσε περισσότερους από 90.000 θεατές, καταγράφοντας ρεκόρ προσέλευσης, ενώ η διοργανώτρια εταιρεία έκανε λόγο για τη "μεγαλύτερη συναυλία που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα".

Ενδεικτικά, η Madonna, στο πλαίσιο της "Sticky & Sweet Tour” το 2009, συγκέντρωσε περίπου 75.000 θεατές στο ΟΑΚΑ, ενώ οι U2, στο πλαίσιο του "360 Tour” το 2010, κατέγραψαν περίπου 83.000 θεατές στο ίδιο στάδιο.

Η συναυλία, που διοργανώθηκε από τη High Priority Promotions, προσέλκυσε θεατές όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από 91 χώρες του εξωτερικού, στοιχείο που αποτυπώνει τον έντονα διεθνή χαρακτήρα της διοργάνωσης και τη μεγάλη της απήχηση.

Υπενθυμίζεται ότι η προπώληση των εισιτηρίων για τα μέλη του fan club είχε ξεκινήσει στις 27 Μαΐου 2025, ενώ στις 29 Μαΐου άνοιξε η διάθεση για τους συνδρομητές της High Priority. Και στις δύο φάσεις, τα διαθέσιμα εισιτήρια εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες. Η γενική προπώληση ξεκίνησε στις 30 Μαΐου, με τη ζήτηση να είναι ιδιαίτερα υψηλή από την πρώτη στιγμή, γεγονός που οδήγησε στην ταχεία εξάντληση των εισιτηρίων.

Οι τιμές των εισιτηρίων και τα συνολικά έσοδα

Η τιμολόγηση των εισιτηρίων κινούνταν σε ένα ευρύ φάσμα, από περίπου 86,25 ευρώ στις πιο οικονομικές ζώνες (PL8), με σταδιακή άνοδο έως τα 214 ευρώ σε πιο προνομιακές θέσεις (PL4), ενώ στην αρένα (PL3) η τιμή διαμορφωνόταν στα 143,75 ευρώ. Στο "Snake Pit”, τον αποκλειστικό χώρο ορθίων που βρισκόταν στο κέντρο της σκηνής, η τιμή έφτανε τα 550 ευρώ.

Με βάση τις διαθέσιμες τιμές εισιτηρίων και την κατανομή των ζωνών στο ΟΑΚΑ, οι συνολικές εισπράξεις μόνο από τα εισιτήρια υπολογίζεται ότι κυμάνθηκαν μεταξύ 11 και 13 εκατ. ευρώ. Τα συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία δεν αποτελούν επίσημα δεδομένα, αλλά εκτιμήσεις που βασίζονται στην ανάλυση της χωρητικότητας του σταδίου και της τιμολόγησης των επιμέρους κατηγοριών εισιτηρίων.

Η παραπάνω προσέγγιση αφορά αποκλειστικά τα έσοδα από τα εισιτήρια και δεν περιλαμβάνει τα VIP packages, τα οποία προσέφεραν αναβαθμισμένες εμπειρίες, όπως πρόσβαση στο "Snake Pit”, backstage ξενάγηση και meet & greet με μέλη των Metallica, φωτογράφιση πάνω στη σκηνή και συμμετοχή σε αποκλειστικό fan event.

Ενδεικτικά, το "Nothing Else Matters – Snake Pit Experience”, με κόστος περίπου 2.445 ευρώ, περιλάμβανε πρόσβαση στο Snake Pit, ξενάγηση στην παραγωγή με μέλος της περιοδείας, backstage εμπειρίες και σειρά πρόσθετων παροχών υψηλού επιπέδου.

Παράλληλα, στην εκτίμηση δεν συνυπολογίζονται τα έσοδα από πωλήσεις merchandise, καθώς και από την πώληση τροφίμων και ποτών εντός του σταδίου. Η συνεισφορά αυτών των πηγών μπορεί να ανεβάσει σημαντικά το συνολικό οικονομικό αποτύπωμα της διοργάνωσης, πέρα από τα έσοδα των εισιτηρίων.

Τα έσοδα για το ΟΑΚΑ

Την ίδια ώρα, σημαντικά φαίνεται πως είναι και τα έσοδα που αποκομίζει το ΟΑΚΑ από τη συναυλία των Metallica.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, τα έσοδα για το ΟΑΚΑ εκτιμάται ότι διαμορφώνονται στην περιοχή των 350.000 έως 400.000 ευρώ -ποσό που προκύπτει με βάση ποσοστά επί των εισιτηρίων.

"Ζαλίζουν” τα ποσά της περιοδείας

Από την έναρξή της τον Απρίλιο του 2023 στο Άμστερνταμ, η περιοδεία M72 World Tour έχει φέρει τους Metallica μπροστά σε περίπου 4 εκατομμύρια θεατές.

Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025, η περιοδεία είχε αποφέρει έσοδα 517,5 εκατ. δολαρίων από 70 συναυλίες, με συνολική προσέλευση 4,23 εκατομμυρίων θεατών, κατατάσσοντάς την στην ένατη θέση των πιο εμπορικών περιοδειών της δεκαετίας του 2020 και στη 17η θέση όλων των εποχών.

Κοινωνική διάσταση

Σημαντική είναι και η κοινωνική διάσταση της περιοδείας, καθώς μέρος των εσόδων από κάθε εισιτήριο κατευθύνεται μέσω του ιδρύματος των Metallica, All Within My Hands, σε τοπικές φιλανθρωπικές οργανώσεις και κοινωνικές δράσεις.

Το ίδρυμα, που δημιουργήθηκε το 2017 ως ένας τρόπος να ανταποδώσουν οι Metallica στις κοινότητες που τους στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια, έχει συγκεντρώσει πάνω από 20 εκατομμύρια δολάρια από την ίδρυσή του – προσφέροντας 11,4 εκατομμύρια σε επιχορηγήσεις για προγράμματα επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της καινοτόμου πρωτοβουλίας Metallica Scholars που διανύει πλέον τον έβδομο χρόνο της, περισσότερα από 7,4 εκατομμύρια για την καταπολέμηση της επισιτιστικής ανασφάλειας και πάνω από 4,7 εκατομμύρια για προσπάθειες ανακούφισης από φυσικές καταστροφές.

Πηγή: forbesgreece