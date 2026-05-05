«Μεγάλος στόχος της Ντουμπάι ο Πασκουάλ»

Η Ντουμπάι έχει μεγάλα πλάνα για την επόμενη σεζόν και σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού θέλει στην άκρη του πάγκου της τον Τσάβι Πασκουάλ.

Μπορεί η σεζόν να μην έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο οι ομάδες σχεδιάζουν ήδη τα πλάνα τους για το καλοκαίρι. Και φαίνεται πως η Ντουμπάι θέλει να προχωρήσει σε μία μεγάλη κίνηση.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Όσκαρ Ερέρος, η Ντουμπάι έχει ως μεγάλο στόχο της τον Τσάβι Πασκουάλ και θέλει να τον έχει στην άκρη του πάγκου της τη νέα σεζόν.

Μάλιστα, σημειώνεται πως στο συμβόλαιο του έμπειρου τεχνικού υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης και έτσι μένει να φανεί αν τελικά θα καταφέρει να τον αποκτήσει η Ντουμπάι.