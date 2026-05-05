«Μεγάλος στόχος της Ντουμπάι ο Πασκουάλ»

Μπορεί η σεζόν να μην έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο οι ομάδες σχεδιάζουν ήδη τα πλάνα τους για το καλοκαίρι. Και φαίνεται πως η Ντουμπάι θέλει να προχωρήσει σε μία μεγάλη κίνηση.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Όσκαρ Ερέρος, η Ντουμπάι έχει ως μεγάλο στόχο της τον Τσάβι Πασκουάλ και θέλει να τον έχει στην άκρη του πάγκου της τη νέα σεζόν.
Μάλιστα, σημειώνεται πως στο συμβόλαιο του έμπειρου τεχνικού υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης και έτσι μένει να φανεί αν τελικά θα καταφέρει να τον αποκτήσει η Ντουμπάι.
Xavi Pascual és el gran objectiu de Dubai per ocupar la seva banqueta a partir de la temporada vinent. El tècnic de Gavà té una clàusula de sortida en el contracte que va firmar amb el Barça el passat mes de novembre #fcb pic.twitter.com/sJb3ec0MXg— Óscar Herreros (@oscarherreros) May 5, 2026