Ατζέντης του Πασκουάλ για τις φήμες για Ντουμπάι: «Είναι ντροπή»

Ο ατζέντης του Τσάβι Πασκουάλ ξέσπασε για όλες τις φήμες που συνδέουν τον έμπειρο τεχνικό με την Ντουμπάι.

Το μέλλον του Τσάβι Πασκουάλ στην Μπαρτσελόνα δεν είναι σίγουρο, με τον ίδιο να τονίζει πως δεν θα μιλήσει για αυτό το θέμα μέχρι το τέλος της σεζόν.

Το όνομα του έμπειρου τεχνικού έχει συνδεθεί έντονα με την Ντουμπάι και ο ατζέντης του… ξέσπασε με μία ανάρτηση στα social media.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ντέιβιντ Κάρο απάντησε σε ένα δημοσίευμα στο X και έγραψε: «Το κύριο πρόβλημα είναι πως λένε διαφορετικά πράγματα κάθε εβδομάδα και δεν διασταυρώνεις τις πληροφορίες. Είναι ντροπή».