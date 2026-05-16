Οι Πίστονς επιβίωσαν στο do or die ματς με τους Καβαλίερς οδηγώντας τη σειρά σε Game 7

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς έβγαλαν αντίδραση μέσα στην έδρα των Κλίβελαντ Καβαλίερς, επικράτησαν με 115-94, ισοφαρίζοντας την σειρά σε 3-3.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν από την αρχή του ματς αποφασισμένοι να δώσουν απαντήσεις και προηγήθηκαν με 25-27 στην λήξη της πρώτης περιόδου, ενώ έκλεισαν το ημίχρονο με προβάδισμα τριών πόντων (51-54).

Στο δεύτερο ημίχρονο, μάλιστα οι Πίστονς πάτησαν... γκάζι και με επί μέρους 19-30 στην τρίτη περίοδο, μπήκαν στο τελευταίο δωδεκάλεπτο με διψήφια διαφορά (70-84), βάζοντας στα σχοινιά τους Καβαλίερς.

Οι γηπεδούχοι ήταν ανήμποροι να βγάλουν αντίδραση και οι Πίστονς «καθάρισαν» με άνεση στην τέταρτη περίοδο το ματς, για να φέρουν την σειρά ξανά στην έδρα τους για το καθοριστικό Game 7.

Ο Κέιντ Κάνινγχαμ με 21 πόντους, 2 ριμπάουντ και 8 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Ντιτρόιτ Πίστονς, με τον Τζέιμς Χάρντεν να ξεχωρίζει για τους Καβαλίερς έχοντας 23 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

