Διακόπηκε λόγω βροχής ο ημιτελικός του Σίνερ με τον Μεντβέντεφ - Θα συνεχιστεί το Σάββατο

Ο δεύτερος ημιτελικός της Ρώμης μεταξύ του Γιανίκ Σίνερ και του Ντανίλ Μεντβέντεφ διακόπηκε στο 3ο σετ και θα ολοκληρωθεί αύριο.

Η βροχή δεν άφησε να ολοκληρωθεί ο δεύτερος ημιτελικός των ανδρών στο Internazionali d' Italia, με τον Σίνερ να έχει σημαντικό προβάδισμα με 6-2, 5-7, 4-2 (40-A) στο 3ο σετ.

Είχε μάλιστα και break point στο 7o game o Ιταλός, που αν το έπαιρνε ίσως οι υπεύθυνοι να άφηναν το ματς να ολοκληρωθεί και σήμερα, ή τουλάχιστον θα άφηναν το επόμενο service game του Ιταλού.

O Σίνερ ήταν πάντως αυτός που ζήτησε πρώτος να σταματήσει ο αγώνας, καθώς θεώρησε ότι ήταν επικίνδυνο να συνεχιστεί και έλεγε στη διαιτητή ότι ειδικά οι γραμμές γλιστρούσαν πολύ.

Ο Μεντβέντεφ δεν συμφωνούσε, αλλά όσο περνούσαν τα δευτερόλεπτα η βροχή δυνάμωνε, το τερέν γέμιζε με περισσότερα νερά και τελικά το ματς διακόπηκε.

Περίπου δύο ώρες αργότερα, αποφασίστηκε και η οριστική του διακοπή - η μεταφορά του δηλαδή στο αυριανό πρόγραμμα, μιας και η βροχή δεν προβλέπεται να σταματήσει άμεσα και ήδη ήταν περασμένη η ώρα στη Ρώμη.

Ο αγώνας θα συνεχιστεί αύριο, στις 16:00 ώρα Ελλάδας