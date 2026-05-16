Το σπίτι του στίβου γίνεται μεζονέτες: Ο Άγιος Κοσμάς σε αντιπαροχή και ο βασιλιάς των σπορ χωρίς έδρα σε όλη την Αττική

Εικόνες ντροπής στον Άγιο Κοσμά χωρίς τουαλέτες και νερό καταγγέλλουν οι προπονητές του στίβου για το στολίδι του ελληνικού αθλητισμού που έγινε γιαπί. «Δεν φεύγουμε εάν δεν φτιάξουν νέο κλειστό» λένε εκπρόσωποι του ΣΕΓΑΣ.

Αν κάτι έμεινε στη μνήμη των εκατοντάδων αθλητριών, αθλητών και των συνοδών τους που έλαβαν μέρος στους Διασυλλογικούς Αγώνες στίβου αλλά και στα σχολικά πρωταθλήματα μέσα στον Απρίλιο και τον Μάιο του 2026, ήταν οι απαράδεκτες συνθήκες στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά, που πλέον έχουν απορροφηθεί εντός του μεγάλου εργοταξίου της ανάπλασης του Ελληνικού και θυμίζουν γιαπί.

Η ιστορική εγκατάσταση που ανέδειξε ολυμπιονίκες και παγκόσμιους πρωταθλητές μετράει αντίστροφα. Η εγκατάσταση που κάποτε ήταν το στολίδι του ελληνικού αθλητισμού και τη μοιράζονταν πολλές αθλητικές ομοσπονδίες, όπως του στίβου, της κολύμβησης, των καταδύσεων, της γυμναστικής, ακόμα και του ποδοσφαίρου παλαιότερα, σε λίγους μήνες δεν θα υπάρχει πλέον. Τόσο το ανοικτό στάδιο του στίβου όσο και το κλειστό γυμναστήριο θα δώσουν τη θέση τους σε πολυτελείς μεζονέτες και άλλους χώρους που προβλέπονται στην ανάπλαση.

Στον αέρα και η αντιπαροχή

Ως... αντιπαροχή η κατασκευάστρια εταιρεία θα παραδώσει ένα νέο στάδιο στίβου κοντά στις παλιές εγκαταστάσεις της ΥΠΑ αλλά ακόμα δεν έχει υπάρξει εξέλιξη ούτε και προβλέπεται κλειστό γυμναστήριο όπως στον Άγιο Κοσμά. Όλα αυτά υποτίθεται πως θα είχαν ξεκαθαρίσει από το 2025. Κοντά στα μισά του 2026 και κανείς δε γνωρίζει το τι ακριβώς θα γίνει...

ΟΑΚΑ γεφύρι της Άρτας

Ο κόσμος του κλασικού αθλητισμού είναι απογοητευμένος και αγανακτισμένος. Μετά την έξωση από το στάδιο Καραϊσκάκη πριν μερικά χρόνια, ήρθαν τα αδιέξοδα με τις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ, που έχουν μετατραπεί σε γεφύρι της Άρτας. Όλο φτιάχνονται και τίποτα δεν γίνεται. Δεν έχουν καν τα απαραίτητα όργανα για τα βασικά αγωνίσματα...

Η χαριστική βολή

Η χαριστική βολή έρχεται με το κλείσιμο του Αγίου Κοσμά. Το χειρότερο είναι πως η κατασκευάστρια εταιρεία είχε δεσμευτεί πως θα παραδώσει νωρίτερα νέα αθλητική εγκατάσταση που θα βρίσκεται βορειότερα, κοντά στις παλιές εγκαταστάσεις της ΥΠΑ και κοντά στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Εκτός των άλλων, κανείς δεν έχει δεσμευτεί για την αντικατάσταση του κλειστού γυμναστηρίου του Αγίου Κοσμά, αλλά μόνο για ένα ανοικτό στάδιο του στίβου. Η διοίκηση του ΣΕΓΑΣ λαμβάνει μόνο υποσχέσεις, αλλά για την ώρα βλέπει αθλητές, προπονητές και γονείς να εισέρχονται στη μοναδική εγκατάσταση μαζί με μηχανικούς, εργάτες, φορτηγά και οικοδομικά υλικά.

Χωρίς τουαλέτες και νερό

«Η σημερινή κατάσταση προκαλεί εύλογη ανησυχία. Ο ελληνικός στίβος δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί υπό συνθήκες αβεβαιότητας και ελλιπών υποδομών», αναφέρει μεταξύ άλλων ανακοίνωση του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Κλασικού Αθλητισμού, στηλιτεύοντας τις άθλιες συνθήκες στις οποίες έγιναν πριν λίγες ημέρες οι αγώνες, χωρίς τουαλέτες και νερό. Για εξέδρες, κυλικείο και βοηθητικούς χώρους, πάρκινγκ ούτε κουβέντα.

Χάος και εντάσεις

Στους αγώνες των διασυλλογικών πρωταθλημάτων που ολοκληρώθηκαν πριν λίγες ημέρες στον Άγιο Κοσμά επικράτησε το απόλυτο χάος. Αθλητές, προπονητές και συνοδοί βρέθηκαν ανάμεσα στα φορτηγά, μέσα στο εργοτάξιο. Η σκόνη, ο θόρυβος, η εγκατάλειψη συνέθεσαν τις εικόνες ντροπής γιατα ταλέντα του ελληνικού αθλητισμού. Αλαλούμ και στο σχολικό πρωτάθλημα. Οι μαθητές, οι γυμναστές και οι συνοδοί τους έμπαιναν με λίστες που ελέγχονταν αυστηρά από τους υπευθύνους ασφαλείας του εργοταξίου, ενώ σε πολλές περιπτώσεις δεν έλειψαν και οι εντάσεις.

«Ντροπή»

«Συνόδεψα τα ανίψια μου στο σχολικό πρωτάθλημα. Μιλάμε για εικόνες ντροπής. Είμαι παλιός αθλητής. Τρέχω ακόμα μαραθωνίους. Αυτό το πράγμα το είδα για πρώτη φορά. Ξέρω πως έγιναν διαμαρτυρίες από πολύ κόσμο, αλλά δεν ιδρώνει το αυτί τους. Μας έκαναν χάρη που μας άφησαν να μπούμε μέσα με τα παιδιά. Ντροπή», είπε ο Δημήτρης Παναγής, αναφερόμενος στις άθλιες συνθήκες στον Άγιο Κοσμά κατά τη διάρκεια του σχολικού πρωταθλήματος.

«Δεν φεύγουμε αν δεν δούμε κλειστό»

Εδώ και πολλούς μήνες η διοίκηση του ΣΕΓΑΣ έχει θέσει το ζήτημα του Αγίου Κοσμά στην αθλητική ηγεσία και στην κατασκευάστρια εταιρεία, αλλά όπως λέει ο υπεύθυνος ανάπτυξης στίβου Ανδρέας Γκόγκας: «Η πρόεδρός μας Σοφία Σακοράφα κάνει μεγάλο αγώνα για να βρεθούν λύσεις, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει υλοποιηθεί κάτι. Από το 2025 περιμένουμε να λυθεί το ζήτημα του Αγίου Κοσμά. Η κατάσταση είναι αυτή που βλέπετε κι εσείς. Το χειρότερο είναι πως κανείς δεν μας έχει ενημερώσει πότε θα είναι έτοιμη η νέα αθλητική εγκατάσταση εντός του Ελληνικού. Επίσης, κανείς δεν έχει δεσμευτεί και για κλειστό γυμναστήριο όπως είναι του Αγίου Κοσμά. Αν δεν μας παραδώσουν νέο στάδιο και νέο κλειστό όπως είναι το παλιό, δεν πρόκειται να φύγουμε από τον Άγιο Κοσμά».

Ενοίκιο πολυτελείας η Παιανία

Όπως τονίζει ο Ανδρέας Γκόγκας, η μόνη εγκατάσταση που είναι διαθέσιμη αλλά είναι δυσβάσταχτη οικονομικά είναι το «σπίτι του στίβου» στο κλειστό της Παιανίας, αλλά και αυτό έχει γίνει οικονομικά ασύμφορο: «Εκτός των λειτουργικών εξόδων των διοργανώσεων και των αγώνων, ζητούν από τον ΣΕΓΑΣ και περίπου 80.000 ευρώ για λειτουργικά έξοδα. Πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα; Πώς θα αντέξει ο ΣΕΓΑΣ και ο κόσμος του στίβου αυτές τις καταστάσεις;».

«Δεν υπάρχει χώρος για αγωνίσματα στην Αττική»

Ο προπονητής του στίβου και μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Κλασικού Αθλητισμού Κώστας Αντωνόπουλος αναφέρθηκε στο γενικότερο πρόβλημα που υπάρχει με το ξεσπίτωμα του στίβου απ’ όλη την Αττική, αλλά και στον Άγιο Κοσμά: «Δεν ήταν συνθήκες αυτές που έγιναν οι τελευταίοι αγώνες του διασυλλογικού. Επιεικώς απαράδεκτες και όλοι είχαν παράπονα. Όλοι είδαν την κατάσταση. Σε όλη την Αττική δεν υπάρχει χώρος για όλα τα αγωνίσματα του στίβου. Ειδικά οι ρίψεις έχουν μεγάλο πρόβλημα. Δεν υπάρχει πουθενά κλωβός και δεν υπάρχει χώρος για το ακόντιο. Και στο ΟΑΚΑ τα ίδια. Δεν υπάρχουν εμπόδια, βατήρες, όργανα και, εκτός των άλλων, τα βοηθητικά είναι χωρίς άδειες λειτουργίας. Είναι απαράδεκτη η κατάσταση. Είναι προσβολή για τον κόσμο του στίβου. Υπάρχει μεγάλη απογοήτευση από τους προπονητές, τους αθλητές και τους παράγοντες».

Εξω από τα δόντια οι προπονητές

Στο ίδιο μήκος κύματος και η ανακοίνωση του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Κλασικού Αθλητισμού: «Με την ολοκλήρωση των διασυλλογικών πρωταθλημάτων όλων των κατηγοριών, στα οποία συμμετείχαν σχεδόν πέντε χιλιάδες αθλητές και αθλήτριες, αναδείχθηκε με τον πλέον σαφή τρόπο το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ο ελληνικός στίβος ως προς τις διαθέσιμες αθλητικές υποδομές.

Οι αγώνες των δύο πολυπληθέστερων εκ των δώδεκα ομίλων ανά την Επικράτεια διεξήχθησαν στις υπολειπόμενες εγκαταστάσεις του ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά, οι οποίες βρίσκονται πλέον εντός του εργοταξίου της μεγάλης ανάπλασης του Ελληνικού. Η εικόνα που παρουσιάστηκε, εν μέσω έργων, σκόνης κι εγκατάλειψης, με τόσα προβλήματα μεταξύ άλλων σε πρόσβαση και παραμονή, σε τουαλέτες, ακόμα και στην εύρεση νερού, ήταν τουλάχιστον απαξιωτική για τους φίλους του κλασικού και όχι μόνο αθλητισμού κι απέχει δραματικά από τις ανάγκες και τις προσδοκίες αθλητών, προπονητών, σωματείων, οι οποίοι καθημερινά εργάζονται με συνέπεια και αφοσίωση για την ανάπτυξη του αθλήματος.

Παρά τις δεσμεύσεις που έχουν διατυπωθεί, η Πολιτεία δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει και παραδώσει τις νέες εγκαταστάσεις στίβου στο Ελληνικό, ώστε να μπορούν να φιλοξενούνται με ασφάλεια και επάρκεια τόσο οι επίσημοι αγώνες όσο και οι καθημερινές προπονήσεις, που αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση και εξέλιξη του αθλήματός μας.

Μάλιστα, δεν φαίνεται να υπάρχει καν βοηθητικός χώρος προθέρμανσης και προπόνησης ώστε να υποστηρίξει αγωνιστικές δραστηριότητες.

Επιπλέον, δεν έχει εξασφαλιστεί η αντικατάσταση του κλειστού προπονητηρίου που λειτουργεί σήμερα στον Άγιο Κοσμά -και είναι ζωτικής σημασίας- με αντίστοιχη σύγχρονη υποδομή.

Την ίδια στιγμή, ούτε οι εγκαταστάσεις στα βοηθητικά του Ολυμπιακού Σταδίου Αθηνών διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια διεξαγωγής αγώνων, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι αναγκαίες διαδικασίες αδειοδότησης.

Η εξέλιξη αυτή στερεί από τον ελληνικό στίβο μία από τις σημαντικότερες προπονητικές και αγωνιστικές υποδομές της χώρας, τόσο για τη διοργάνωση αγώνων όσο και για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών των αθλητών.

Η σημερινή κατάσταση προκαλεί εύλογη ανησυχία στην αθλητική κοινότητα και αναδεικνύει την ανάγκη για άμεσο και ουσιαστικό σχεδιασμό.

Ο ελληνικός στίβος δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί υπό συνθήκες αβεβαιότητας και ελλιπών υποδομών. Καλούμε την Πολιτεία να προχωρήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση:

Στην ολοκλήρωση και παράδοση των νέων εγκαταστάσεων στίβου στο Ελληνικό,

Στην κατασκευή και λειτουργία σύγχρονου κλειστού προπονητηρίου,

Στην ολοκλήρωση της αδειοδότησης των εγκαταστάσεων στα βοηθητικά του Ολυμπιακού Σταδίου Αθηνών,

Στη διασφάλιση κατάλληλων και ασφαλών χώρων για αγώνες και προπονήσεις.

Οι αθλητές, οι προπονητές και τα σωματεία του στίβου αξίζουν εγκαταστάσεις σύγχρονες, λειτουργικές και πλήρως αδειοδοτημένες, αντάξιες της προσπάθειας, της ιστορίας και της προσφοράς του ελληνικού στίβου στον αθλητισμό της χώρας».

Πηγή: ethnos.gr