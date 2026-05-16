Για την πρόκριση στο Final-4 ο Ολυμπιακός κόντρα στην Σαμπαντέλ

Στη «μάχη» της Ευρώπης επιστρέφει η ομάδα πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού, απόψε με στόχο την πρόκρισή της στο Final-4 του Champions League στην Μάλτα!

Συγκεκριμένα, στις 19:00 (MEGA News) οι ερυθρόκευκες αντιμετωπίζουν την ισχυρή Σαμπαντέλ, την οποία υποδέχονται στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο του Πειραιά, για τον δεύτερο προημιτελικό του Champions League, με πλεονέκτημα πέντε τερμάτων (12-17) από το πρώτο εκτός έδρας ματς.

«Με τον κόσμο μας για την πρόκριση»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Ντόσκας δήλωσε: «Θα είναι ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι, καθώς ξέρουμε πως η Σαμπαντελ είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα, η οποία θα έρθει να διεκδικήσει την πρόκριση. Είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στον στόχο μας, έτσι ώστε το Σάββατο, να πάρουμε την πρόκριση στο Final-4».

Η Βάσω Πλευρίτου από την πλευρά της είπε: «Το προβάδισμα που έχουμε από το πρώτο παιχνίδι μας δίνει αυτοπεποίθηση, αλλά δεν αλλάζει τη φιλοσοφία μας. Θα μπούμε σοβαρές, συγκεντρωμένες και έτοιμες να απολαύσουμε το παιχνίδι, δίνοντας τον καλύτερό μας εαυτό. Στόχος μας είναι, να παρουσιάσουμε το παιχνίδι που μπορούμε και να συνεχίσουμε με την ίδια ένταση και το ίδιο πάθος. Περιμένουμε τον κόσμο μας δίπλα μας, γιατί η παρουσία και η στήριξή του αποτελούν πάντα μεγάλη δύναμη μας και κίνητρο».