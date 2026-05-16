Ερυθρός Αστέρας: Όλα δείχνουν παραμονή του Σάσα Ομπράντοβιτς

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς είναι πολύ πιθανό να συνεχίσει στον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα, όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή «Άγνωστες Υποθέσεις» του SDNA.

Ο 57χρονος τεχνικός ανέλαβε την περσινή σεζόν τον Ερυθρό Αστέρα, αντικαθιστώντας τον Γιάννη Σφαιρόπουλο και το πρώτο διάστημα τα δείγματα γραφής των «ερυθρόλευκων» του Βελιγραδίου ήταν εξαιρετικά. Όμως, ορισμένες «κακές» ήττες έφεραν τους Σέρβους στα Play-in και στη συνέχεια ήρθε ο αποκλεισμός πριν από τα πλέι οφ.

Το γεγονός πως ο Ερυθρός Αστέρας δεν μπήκε για άλλη μια χρονιά στα πλέι οφ της Euroleague θεωρήθηκε μεγάλη αποτυχία και το μέλλον του κόουτς Ομπράντοβιτς στον πάγκο της ομάδας φάνταζε αβέβαιο το προηγούμενο διάστημα.

Όμως, όπως τονίστηκε στην εκπομπή «Άγνωστες Υποθέσεις» στη WEB TV του SDNA, φαίνεται πως οι δύο πλευρές έβαλαν κάτω όλα τα ζητήματα που υπήρχαν και βρήκαν λύσεις.

Ως εκ τούτου, η παραμονή του Ομπράντοβιτς μοιάζει ως το πιο πιθανό σενάριο και το όνομα του Βασίλη Σπανούλη δεν φιγουράρει πλέον στην πρώτη θέση της λίστας των «ερυθρόλευκων» του Βελιγραδίου.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 45:32: