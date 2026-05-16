Ιστορική στιγμή: Το πρώτο ηλεκτρικό GTI, 50 χρόνια μετά το θερμικό (pics)

Η Volkswagen πατάει γκάζι στη νέα εποχή των GTI και το κάνει χωρίς βενζίνη, χωρίς... εξάτμιση, αλλά με τα τρία γράμματα να παραμένουν εκεί που πρέπει, στην καρδιά της οδηγικής απόλαυσης.

Το νέο ID. Polo GTI είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό GTI στην ιστορία της μάρκας και έρχεται να απαντήσει στο μεγάλο ερώτημα: μπορεί ένα ηλεκτρικό Volkswagen να κουβαλήσει το βάρος ενός σήματος που γεννήθηκε για να κάνει τον οδηγό να χαμογελά;

Με 226 ίππους, 290 Nm ροπής, επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 6,8 δευτερόλεπτα και αυτονομία έως 424 χλμ., η απάντηση μάλλον... δίνεται.

Πενήντα χρόνια μετά το πρώτο GTI, η Volkswagen προσπαθεί να μεταφέρει ολόκληρη τη φιλοσοφία του GTI στην εποχή της μπαταρίας. Μπροστινή κίνηση, άμεση απόκριση, καθημερινή πρακτικότητα, σπορ στήσιμο και εκείνη η αίσθηση ότι το αυτοκίνητο δεν φτιάχτηκε μόνο για να σε πάει κάπου, αλλά για να σε βάλει στο παιχνίδι.

Η πρεμιέρα του έγινε εκεί όπου τέτοια αυτοκίνητα οφείλουν να συστήνονται: στο Nürburgring, στο περιβάλλον του 24ωρου αγώνα αντοχής. Όχι σε κάποιο αποστειρωμένο σαλόνι, αλλά σε έναν χώρο που μυρίζει αγώνα, πίεση και μηχανική αλήθεια.

Ηλεκτρικό, αλλά GTI με τα όλα του

Το νέο ID. Polo GTI πατάει πάνω στην πλατφόρμα MEB+ και κινείται από ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη APP290, που αποδίδει 166 kW / 226 ίππους. Η ροπή των 290 Nm είναι διαθέσιμη σχεδόν ακαριαία, όπως συμβαίνει στα ηλεκτρικά, μόνο που εδώ δεν μιλάμε για ένα απλό δυνατό πάτημα στο γκάζι. Η Volkswagen έχει προσθέσει στάνταρ ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μπλοκέ διαφορικό στον εμπρός άξονα, ώστε η δύναμη να μη γίνεται απλώς εντυπωσιακή στο χαρτί, αλλά χρήσιμη στον δρόμο.

Το πακέτο συμπληρώνουν το DCC, δηλαδή τα ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ, και το progressive steering, ειδικά ρυθμισμένο για την έκδοση GTI. Με απλά λόγια, δεν πρόκειται για ένα ID. Polo με δυνατότερο μοτέρ και κόκκινες λεπτομέρειες. Είναι αυτοκίνητο στημένο για να στρίβει, να πατάει σωστά και να θυμίζει γιατί το GTI έγινε κάποτε σχολή.

Το κουμπί που αλλάζει διάθεση

Στο τιμόνι υπάρχει ειδικό κουμπί για το νέο προφίλ οδήγησης GTI. Με ένα πάτημα, κινητήρας, τιμόνι, ανάρτηση και απόκριση περνούν στη σπορ ρύθμιση. Το αυτοκίνητο σφίγγει, ξυπνάει και δείχνει τα δόντια του.

Αλλάζει και το εσωτερικό περιβάλλον, με ειδικά γραφικά και χρώματα GTI στο cockpit. Δεν είναι μόνο μηχανική μετάβαση. Είναι μικρή τελετουργία. Πατάς το κουμπί και το ID. Polo GTI σταματά να είναι απλώς πρακτικό ηλεκτρικό πόλης. Γίνεται μικρό ηλεκτρικό hot hatch με νεύρο.

Μπαταρία 52 kWh και φόρτιση σε 24 λεπτά

Η μπαταρία έχει καθαρή χωρητικότητα 52 kWh και προσφέρει αυτονομία έως 424 χλμ. WLTP. Η μέγιστη ισχύς φόρτισης DC φτάνει τα 105 kW, με τη διαδικασία από 10% έως 80% να ολοκληρώνεται σε περίπου 24 λεπτά.

Αυτό σημαίνει ότι το ID. Polo GTI δεν θέλει να μείνει κλεισμένο σε αστικό ρόλο. Μπορεί να παίξει και καθημερινά, και εκδρομικά, και πιο ζωηρά, χωρίς να αγχώνει διαρκώς τον οδηγό με την πρίζα.

GTI από την πρώτη ματιά

Σχεδιαστικά, η Volkswagen κράτησε τα σωστά σύμβολα. Η κόκκινη λωρίδα μπροστά παραμένει εκεί, σχεδόν σε όλο το πλάτος του αυτοκινήτου, με το λογότυπο GTI να δίνει αμέσως το στίγμα. Υπάρχει φωτεινή LED λωρίδα, φωτιζόμενο σήμα VW και στάνταρ IQ.LIGHT LED matrix προβολείς.

Χαμηλά, η εισαγωγή αέρα έχει το γνώριμο μοτίβο κηρήθρας, ενώ τα κόκκινα κάθετα στοιχεία παραπέμπουν σε αγωνιστικά σημεία ρυμούλκησης. Δεν ουρλιάζει. Δείχνει όμως ξεκάθαρα ότι δεν είναι το απλό Polo της γειτονιάς.

Στο πλάι, η κολόνα C αντλεί έμπνευση από το πρώτο Golf, ενώ πίσω η εικόνα γίνεται πιο μυώδης, με διαιρούμενη αεροτομή οροφής, κόκκινες φωτιζόμενες λεπτομέρειες στα πίσω φώτα και μαύρο διαχύτη. Ακόμη κι αν κάποιος έκρυβε τα σήματα, δύσκολα θα το μπέρδευες με κάτι άλλο.

Καρό καθίσματα, κόκκινες ραφές και λίγο ’80s άρωμα

Στο εσωτερικό, το ID. Polo GTI παίζει πάνω στη γνωστή GTI παλέτα: μαύρο, κόκκινο και καρό. Τα σπορ καθίσματα επανερμηνεύουν το θρυλικό tartan ύφασμα, οι κόκκινες ραφές εμφανίζονται σε τιμόνι, πόρτες και καθίσματα, ενώ η κόκκινη ένδειξη στις 12 η ώρα πάνω στο τιμόνι φέρνει αγωνιστική νότα.

Το τιμόνι διαθέτει και paddles για τη ρύθμιση της ανάκτησης ενέργειας, δίνοντας στον οδηγό πιο άμεση εμπλοκή με το αυτοκίνητο. Γιατί, ναι, ηλεκτρικό είναι, αλλά δεν χρειάζεται να είναι αποστειρωμένο.

Το πιο ωραίο παιχνίδι βρίσκεται στο Digital Cockpit. Υπάρχει retro display, εμπνευσμένο από Golf πρώτης γενιάς, ενώ όταν ενεργοποιείται, ακόμη και η οθόνη infotainment των 12,9 ιντσών αλλάζει λογική. Η μουσική, για παράδειγμα, μπορεί να εμφανίζεται σαν κασέτα. Μικρή λεπτομέρεια, μεγάλη νοσταλγία.

Πιο πρακτικό από το θερμικό Polo GTI

Παρά τον σπορ χαρακτήρα, το νέο ID. Polo GTI δεν ξεχνά την καθημερινότητα. Μάλιστα, λόγω της ηλεκτρικής αρχιτεκτονικής, προσφέρει περισσότερους χώρους από το Polo GTI με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 441 λίτρα, από 351 λίτρα στο θερμικό Polo, ενώ με αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων ανεβαίνει στα 1.240 λίτρα. Υπάρχει και δυνατότητα ρυμούλκησης έως 1,2 τόνους, ενώ η αφαιρούμενη μπίλια κοτσαδόρου μπορεί να σηκώσει βάση για δύο e-bikes.

Με άλλα λόγια, δεν είναι μόνο για βόλτες με διάθεση «πάμε να στρίψουμε». Είναι και για δουλειές, ταξίδια, ποδήλατα, αποσκευές και την κανονική ζωή που πάντα έκανε τα GTI τόσο ελκυστικά.

Τεχνολογία και υποβοήθηση νέας γενιάς

Η πλατφόρμα MEB+ φέρνει μαζί της και σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης. Προαιρετικά διατίθεται το νέο Connected Travel Assist, που χρησιμοποιεί online δεδομένα και μπορεί, εντός των ορίων του συστήματος, να αναγνωρίζει κόκκινα φανάρια και να επιβραδύνει το αυτοκίνητο μέχρι την πλήρη ακινητοποίηση.

Υπάρχει επίσης λειτουργία one-pedal driving, ώστε ο οδηγός να μπορεί να επιταχύνει και να επιβραδύνει κυρίως μέσω του πεντάλ γκαζιού, αξιοποιώντας την ανάκτηση ενέργειας.

Στον προαιρετικό εξοπλισμό βρίσκουμε ηχοσύστημα Harman Kardon 425 Watt με 10 ηχεία, πανοραμική ηλιοροφή, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα 12 κατευθύνσεων με λειτουργία μασάζ και ειδικά εξελιγμένα ελαστικά Bridgestone Potenza Sport 235/40 R19.

Τεχνικά χαρακτηριστικά