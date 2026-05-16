Φουρνιέ: «Είναι μπροστά μας – Πρέπει να το πάρουμε αυτή τη φορά» (vid)

Ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε για το Final Four της Αθήνας, τις προηγούμενες πορείες των Πειραιωτών, αλλά και τον ξεκάθαρο στόχο της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Εβάν Φουρνιέ στο Amerikanos24tv:

Για τη δεύτερη ευκαιρία που έχει να παίξει σε ακόμα ένα Final Four μετά από τον αποκλεισμό στο Άμπου Ντάμπι:

«Δεν ξέρω αν είμαι ευγνώμων, αλλά ξέρεις, είναι πιο πολύ η αίσθηση ότι αυτό είναι μπροστά μας. Πρέπει να το πάρουμε αυτή τη φορά. Δεν θέλουμε να περάσουμε ξανά το ίδιο, εγώ σίγουρα όχι. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία».

Ποια είναι η διαφορά στην ομάδα σε σχέση με πέρυσι:

«Κάθε σεζόν είναι διαφορετική. Έχεις νέους παίκτες, αντιμετωπίζεις διαφορετικές προκλήσεις. Εννοείται είναι διαφορετικά. Θα δούμε αν το τελικό αποτέλεσμα θα είναι διαφορετικό. Μακάρι να είναι, αλλά νομίζω ότι έχουμε ό,τι χρειάζεται για να φτάσουμε μέχρι το τέλος».

Για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ και το γεγονός ότι του έδωσε «χώρο» να βγει μπροστά:

«Εγώ δεν έκανα τίποτα, απλά ο Τάιλερ παίζει εξαιρετικά. Ξεκίνησε τη σεζόν πολύ καλά. Ένιωθε ότι δεν μπορούσε να αστοχήσει στο πρώτο μισό. Έπαιζε εξαιρετικά καλά. Είχε μια ευκαιρία και την άρπαξε. Με το να παίζει καλύτερα έκανε και εμάς καλύτερους. Η ομάδα έγινε καλύτερη. Ήταν σαν να προσθέσαμε ένα νέο «όπλο» στην ομάδα. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικό παράδειγμα του πως να βρεις τον εαυτό σου μετά από μια δύσκολη σεζόν».

Για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει φτάσει τέσσερις συνεχόμενες φορές στο Final Four και δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει τη Euroleague:

«Το να αποτυγχάνεις να κερδίζεις ή να μην καταφέρνεις να φτάσεις μέχρι το τέλος είναι σκληρό για όλους. Για εμάς, για τους φιλάθλους, για τον οργανισμό. Το ερώτημα σε αυτό είναι αν θα προτιμούσες να μην προκριθείς καθόλου και να μην πας στο Final Four ή να συνεχίσεις να προσπαθείς μέχρι να τα καταφέρεις. Είναι σαν τον ΛεΜπρόν. Έφτασε οκτώ συνεχόμενες φορές στους τελικούς του NBA και κατάφερε να κατακτήσει μόνο τρία πρωταθλήματα. Παραμένει ένα απίστευτο επίτευγμα. Αν ήταν στο χέρι μου, θα προτιμούσα να πηγαίνω κάθε χρόνο».

Για το format του Final Four:

«Αυτή είναι η διαδικασία. Είναι ό,τι είναι. Υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Νομίζω τα πλεονεκτήματα είναι ότι το Final Four δημιουργεί πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και «τραβάει» πολύ την προσοχή των media για μερικές ημέρες. Όλοι βλέπουν το Final Four. Ότι είναι το format των playoff η διαδικασία διαρκεί περισσότερο. Τα μειονεκτήματα για εμένα είναι ότι χάνεις την ευκαιρία για περισσότερους τελικούς, περισσότερα παιχνίδια. Στο γήπεδο θα ήταν μια τρέλα. Είναι κρίμα που δεν μπορούμε να παίξουμε εδώ μια σειρά playoff για την κατάκτηση του τίτλου, στην έδρα μας. Θα ήταν τρελό. Η ατμόσφαιρα θα ήταν τρομερή. Όταν φέρνεις τέσσερις διαφορετικές ομάδες για δυο παιχνίδια, δεν είναι το ίδιο θορυβώδες. Πέρυσι στο Άμπου Ντάμπι δεν ήταν τόσο θορυβώδης όσο είναι στα playoff. Οπότε η εμπειρία δεν είναι τόσο καλή, αλλά επίσης πιστεύω ότι είναι πολύ περίπλοκο επειδή έχεις και τις εγχώριες διοργανώσεις. Το να έπρεπε να παίξεις και μια σειρά playoff θα προσέθετε ακόμα περισσότερα παιχνίδια, οπότε το πρόγραμμα θα έπρεπε να είναι πιο σφιχτό. Είναι ένα δύσκολο debate. Αν ήταν στο χέρι μου θα ήθελα σειρά playoff».