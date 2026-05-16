Λεπτό προς λεπτό κάλυψη στα ΑΕΚ – Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Το κρίσιμο φινάλε, Κυριακή στις 19:30 στην Cosmote TV. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Η τελευταία αγωνιστική των play offs της Super League μπορεί να μην έχει αγωνία τίτλου, έχει όμως τεράστιο ενδιαφέρον για τη δεύτερη θέση και τα εκατομμύρια του Champions League. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στη φιέστα της Νέας Φιλαδέλφειας, ενώ την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στη Λεωφόρο απέναντι στον Παναθηναϊκό στην άδεια, ελέω τιμωρίας, Λεωφόρο.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται δεύτερος με 65 βαθμούς και κρατά την τύχη στα χέρια του. Θέλει νίκη απέναντι στην ΑΕΚ ή απώλεια του ΠΑΟΚ για να εξασφαλίσει το εισιτήριο του League Path του Champions League. Η ΑΕΚ, παρότι αδιάφορη βαθμολογικά, παραμένει αήττητη στα play offs με και θέλει να κλείσει τη σεζόν με νίκη μπροστά στον κόσμο της. Ο Γιόβιτς κυνηγά και τον τίτλο του πρώτου σκόρερ, καθώς βρίσκεται ένα γκολ πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Στη Λεωφόρο, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται μόνο νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό και ταυτόχρονα στραβοπάτημα του Ολυμπιακού. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έρχεται από το 1-1 με την ΑΕΚ, όπου σώθηκε στο τέλος, ενώ ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την τραγική του πορεία στα play offs με 0-2-3 και μόλις ένα γκολ ενεργητικό.

Τα δύο ματς θα πλαισιωθούν από την εκπομπή «Sportshow Λεπτό προς Λεπτό» (19:30, Cosmote Sport 1), για λεπτό προς λεπτό ενημέρωση.

Κυριακή 17 Μαΐου

19:30 ΑΕΚ – Ολυμπιακός, Cosmote Sport 2 σε περιγραφή Στέφανου Αβραμίδη και ρεπορτάζ Πάνου Μάλαμα, Δημήτρη Σπηλιόπουλου, Δημήτρη Ξαρλή και Πάρη Τσελεπίδη

19:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ, Cosmote Sport 3 σε περιγραφή Μιχάλη Τσόχου και ρεπορτάζ Αποστόλη Πάνου και Μιχάλη Μελισσίδη

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