Ρεάλ Μαδρίτης: Με πατερίτσες οι Ταβάρες και Λεν λίγες μέρες πριν από το Final Four (vid)

Το Final Four της Euroleague πλησιάζει, αλλά οι Έντι Ταβάρες και Άλεξ Λεν φαίνεται πως έχουν... δρόμο μπροστά τους σε ό,τι αφορά την αποθεραπεία τους.

Ο Μάριο Χεζόνια ανέβασε ένα βίντεο από το γυμναστήριο των Μαδριλένων και έγραψε χιουμοριστικά πως ούτως ή άλλως ποτέ δεν χρειαζόταν σκριν.

Στη συνέχεια, λοιπόν, έδειξε τους δύο «πύργους» του Σέρτζιο Σκαριόλο, οι οποίοι δεν μπορούν να περπατήσουν ακόμα καλά μετά τους τραυματισμούς τους. Τόσο ο Ταβάρες όσο και ο Λεν χρησιμοποιούν πατερίτσες, την ώρα που η... άμμος για την έναρξη του Final Four αδειάζει και αφήνει την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο μόνο με τον Ουσμάν Γκαρούμπα στη θέση «5».

