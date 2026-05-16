Μονέκε για Σορτς: «Του αξίζει κάτι πολύ καλύτερο» (vid)

Ο Τσίμα Μονέκε πήρε θέση για τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού Aktor από τη Βαλένθια, αλλά και τη διαχείριση του Τι Τζέι Σορτς.

Αναλυτικά όσα είπε στο "Triple Threat Show" του "Amerikanos24":

Για την πρόκριση της Βαλένθια στο Final Four της Euroleague κόντρα στον Παναθηναϊκό:

«Αν η καλύτερη ομάδα νίκησε, που αυτή ήταν η Βαλένθια που ήταν καλύτερη σε όλη την κανονική περίοδο και σε αυτά τα πέντε παιχνίδια, θα έπρεπε να ασχολούμασταν περισσότερο μαζί τους, αλλά υποθέτω ότι δεν το κάνουμε εξαιτίας άλλων λόγων. Αν είσαι φίλαθλος της Βαλένθια, με τον ίδιο τρόπο που το βλέπουμε από την άλλη πλευρά, θα έλεγαν “πώς χάσαμε αυτά τα δυο παιχνίδια στην έδρα μας”. Πέτυχαν τους στόχους τους στα πρώτα δυο παιχνίδια; Θεωρώ ότι γενικά θα έπρεπε να πάρουν τα εύσημα, αλλά ξέρεις ότι όταν μια ομάδα με υψηλές προσδοκίες χάνει θέλεις να βρεις το φταίξιμο και είμαι σίγουρος ότι μπορείς να ρίξεις το φταίξιμο σε πολλά πράγματα, την ίδια κατάσταση βιώνει και η ποδοσφαιρική Ρεάλ Μαδρίτης αυτή τη στιγμή. Πολλοί μπορούν να ακούσουν ότι φταίνε. Θέλω απλά να πω ότι αυτή ήταν η αγαπημένη μου σειρά στη Euroleague. Ξεκίνησα να βλέπω περισσότερο Ευρωλίγκα, όταν ήρθα στην Ευρώπη πριν οκτώ χρόνια. Υπήρχαν μερικές πολύ καλές σειρές, αλλά για εμένα αυτή ήταν η πιο ψυχαγωγική σειρά. Η καλύτερη ομάδα νίκησε. Έγιναν πολλά λάθη και από τις δυο πλευρές. Μετά από τα πρώτα δυο παιχνίδια νιώθαμε ότι έπαιρνε μια άλλη τροπή, αλλά συνολικά η καλύτερη ομάδα νίκησε».

Για την επόμενη ομάδα του Ζαν Μοντέρο και του Μπράνκου Μπαντιό:

«Ξέρουμε ότι η επιθυμία του Μοντέρο είναι να παίξει στο NBA, μόνο αν έχει μια καλή ευκαιρία. Είναι αρκετά νέος οπότε είναι πιθανό να γίνει, ειδικά με τον τρόπο που παίζει. Ακόμα και ο Μπαντιό έχει NBA skills. Αν ήμουν εκείνοι, γιατί να ήθελα να πάω κάπου αλλού; Και οι δυο μιλούν ισπανικά, και οι δυο έχουν ζήσει στην Ισπανία για πολύ καιρό και τώρα είναι σε μια ομάδα που πάει στο Final Four και ο ιδιοκτήτης της ομάδας είναι ο πιο πλούσιος άντρας στην Ισπανία. Τι άλλο να ψάχνουν που δεν το έχουν στην Βαλένθια; Έχουν το πιο καινούργιο γήπεδο. Είναι μια νέα ομάδα που έφτασε στο Final Four ενώ κανείς δεν το περίμενε. Είναι θρύλοι στην πόλη και μπορούν να το κάνουν ξανά και ξανά. Η αξία τους μεγαλώνει. Δεν βρίσκω έναν λόγο να φύγουν. Εκτός αν ο Μοντέρο πάρει μια πραγματική ευκαιρία στο ΝΒΑ, δεν ξέρω γιατί κάποιος από τους δυο θα έφευγε. Ό,τι ζητήσουν από την Βαλένθια, είμαι σίγουρος ότι μπορούν να τους το δώσουν».

Για τον λόγο που ο Παναθηναϊκός δεν προκρίθηκε στο Final Four:

«Είναι δύσκολο να διαλέξω μόνο έναν λόγο. Αδύνατο. Οι προσδοκίες μας για τις δυο ομάδες πριν την έναρξη της σεζόν ήταν εντελώς διαφορετικές. Λόγω του τρόπου που παίζαμε στην αρχή και όλα όσα ειπώθηκαν και αυτά που θα θέλαμε να συμβούν, υποθέτω ότι κατέληξε σε αποτυχία, οπότε υπάρχει ευθύνη που μπορεί να αποδοθεί σε πολλούς ανθρώπους, οπότε είναι δύσκολο να διαλέξω έναν λόγο. Νομίζω η κατάταση τους είναι παρόμοια. Προφανώς, θα είναι πιο έντονο επειδή είναι μια ομάδα που έχει τόσα πολλά χρήματα και τόσες πολλές προσδοκίες και οι δυο από τους τρεις καλύτερα αμειβόμενοι παίκτες σε όλη την Ευρώπη. Ο τραυματισμός του Σλούκα σίγουρα τους έβλαψε, αλλά όταν προηγούταν με 2-0 δεν θα έλεγες “φαντάσου να είχαμε τον Σλούκα”. Το κατάφεραν χωρίς αυτόν. Αν ήταν σκούπισμα 3-0, ίσως να το ανέφερες, αλλά εξακολουθούσαν να έχουν περισσότερα από αρκετά για να τα καταφέρουν. Είναι δύσκολο να διαλέξω έναν κύριο λόγο, αλλά η ευθύνη θα μοιραστεί. Θα πρέπει να το αντιμετωπίσουν. Είναι δύσκολο, αλλά έτσι είναι η δουλειά».

Για την στάση του Εργκίν Αταμάν απέναντι στον Τι Τζέι Σορτς:

«Έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση πολλές φορές. Νομίζω ότι για αυτό, δεν ξέρω πώς με κάνει να νιώσω. Δεν έχω μιλήσει με τον Τι Τζέι από τότε και μιλάμε κάθε μέρα. Δεν μου έχει απαντήσει στο μήνυμα, θα τον πάρω τηλέφωνο μετά από αυτό. Υπάρχουν τόσα πολλά που θα μπορούσα να πω, αλλά το γεγονός ότι είναι ο καλύτερος μου φίλος… Είναι απλά απογοητευτικό. Για μένα, πιστεύω ότι η σκληρή αγάπη είναι διαφορετική. Αυτός είναι ένας τρόπος να το δεις, αλλά κάθε σχόλιο που έκανε για τον Τι Τζέι φέτος ήταν αρνητικό και το έκανε δημόσια. Πριν το τέταρτο παιχνίδι από τα play in και μετά, μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε μέσο όρο 15 πόντους και δεν υπήρχε έπαινος. Αν είναι να γίνει με τον έναν τρόπο, θα ήταν ωραίο να είναι και όταν παίζεις άσχημα και όταν παίζεις καλά, αλλά υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που κατηγορούνται περισσότερο και είναι δυστυχές. Είδαμε τι έκανε πέρυσι. Ήταν ένας απίστευτος σουτέρ πέρυσι; Ήταν ένας τύπος που είχε αυτοπεποίθηση και την εμπιστοσύνη του προπονητή του και για να είμαστε ειλικρινείς, δεν τα κατάφερε αυτή τη σεζόν και παρέμεινε θετικός. Βλέπω όλα αυτά τα παιχνίδια και παιχνίδια που δεν έχει παίξει ή παιχνίδια που δεν παίζει και ο συμπαίκτης του κάνει κάτι απίστευτο ή βάζει ένα σουτ και είναι ο πρώτος που πανηγυρίζει με αυτόν τον συμπαίκτη. Διατήρησε την ψυχραιμία του και ήταν τρομερά θετικός όλη την ώρα. Είναι δύσκολο. Λυπάμαι για αυτόν. Είμαι απογοητευμένος που συνέβη αυτό. Του αξίζει κάτι πολύ καλύτερο από αυτό. Δεν μπορείς να κατηγορήσεις ένα άτομο, ειδικά ένα άτομο που παίζει πέντε έξι λεπτά σε ήττα. Υπήρχαν αρκετά προβλήματα. Θα μπορούσε να είναι πιο επιθετικός σε εκείνο το παιχνίδι. Παρακολουθούσα το παιχνίδι και έλεγα στον εαυτό μου “Γιατί δεν σουτάρει;” ή “Να είσαι πιο επιθετικός”. Αλλά αυτό εξαρτάται από την αυτοπεποίθηση και πόση αυτοπεποίθηση δίνεις στον παίκτη σου; Αυτός ο τύπος ήταν τρίτος στην ψηφοφορία για MVP πέρυσι. Κάποιοι πίστευαν ότι έπρεπε να κερδίσει το MVP. Πώς συνέβη αυτό; Δεν ξέρω».

Για τη σειρά Ολυμπιακός-Μονακό:

«Για αυτή τη σειρά δεν νομίζω ότι έχω πολλά να πω. Νομίζω ότι ήταν το τελευταίο παιχνίδι για τη Μονακό που ίσως έπαιζαν όλοι. Νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα για αυτούς από εκείνη την πλευρά, γιατί ξέρουμε κάποιες συμφωνίες μεταξύ ορισμένων παικτών και μιας ομάδας για την επόμενη σεζόν. Απλά νομίζω ότι το επίκεντρο τώρα είναι αν είναι αυτή η νίκη ή τίποτα για τον Ολυμπιακό».