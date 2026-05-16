Τέσσερα μηνύματα από τον Μητσοτάκη στο συνέδριο της ΝΔ: Τι είπε για τις εκλογές και τα διλήμματα της κάλπης

Το διακύβευμα της επόμενης αναμέτρησης και το … δίλημμα της κάλπης έθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ουσιαστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεδίπλωσε την στρατηγική που το κυβερνών κόμμα θα ακολουθήσει μέχρι τις εκλογές, δίνοντας έμφαση στην αύξηση των ποσοστών συσπείρωσης και εξαπολύοντας βέλη στην αντιπολίτευση του «όχι σε όλα».

Η κυβέρνηση ετοιμάζεται για έναν… μαραθώνιο μέχρι τις κάλπες και στο πλαίσιο αυτό στόχος είναι να αντιμετωπιστούν φαινόμενα εσωστρέφειας και να ανεβάσουν ταχύτητα οι κομματικές μηχανές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε εκ νέου για κάλπες το 2027, ωστόσο τα σενάρια δεν λένε να κοπάσουν για τον χρόνο των επόμενων εκλογών.

Πάντως, η χθεσινή ομιλία του πρωθυπουργού είχε πολλαπλά πολιτικά μηνύματα, καθώς:

1. Τέθηκε ξεκάθαρα το δίλημμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Όπως υπογράμμισε ο πρωθυπουργός το δίλημμα δεν θα είναι «Μητσοτάκης ή χάος» αλλά «Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης», «Μητσοτάκης ή Τσίπρας», «Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου», «Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος».

Με το βλέμμα στραμμένο σε ένα κοινό που δεν θέλει περιπέτειες και το οποίο είχε συμβάλει στις εκλογικές νίκες του 2019 και του 2023 ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε χαρακτηριστικά «αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε έναν κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας;». Υπογράμμισε ακόμα «σε όποιον ρωτά «γιατί να μας ξαναψηφίσει», απαντώ: Γιατί «κρατήσαμε» την Ελλάδα στα δύσκολα και αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις» και συμπλήρωσε πως «μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω».

2. Έγινε αναφορά στα όσα έχει υλοποιήσει η κυβέρνηση και το βάρος πέφτει στην προσέγγιση απογοητευμένων ψηφοφόρων. «Να θυμηθούμε πού ήμασταν, πού είμαστε και πού πάμε, τις επιτυχίες, αλλά και τα λάθη μας» είπε ο πρωθυπουργός, μιλώντας στο «γαλάζιο» ακροατήριο. Αναφέρθηκε σε μια σειρά προεκλογικών υποσχέσεων που υλοποιήθηκαν, καθώς από τη Νέα Δημοκρατία σκοπεύουν να πάνε στις επόμενες εκλογές με το σύνθημα «το είπαμε- το κάναμε».

Με την ακρίβεια να αποτελεί σε όλες τις δημοσκοπήσεις το νούμερο ένα πρόβλημα των νοικοκυριών η κυβέρνηση εστιάζει στο πεδίο της οικονομίας. «Λυπάμαι και θυμώνω βλέποντας την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα» είπε ο πρωθυπουργός, μιλώντας για ένα παγκόσμιο φαινόμενο που πλαγιοκοπεί μία μεγάλη εθνική προσπάθεια . Όπως υπογράμμισε μόνη λύση είναι οι μειώσεις φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις αποδοχών, καθώς αυτές θα παραμένουν σταθερές και όταν ο πληθωρισμός σταδιακά υποχωρεί.

3. Ξεδιπλώθηκε η στρατηγική με την οποία θα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο πρωθυπουργός άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση πως δεν κατατεθεί αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση για την επόμενη ημέρα, ενώ μίλησε για δυνάμεις που συσπειρώνονται «με βάση το ψέμα και την τοξικότητα». Σημείωσε ακόμα πως : απέναντί μας είναι ένα πολύχρωμο μέτωπο που πάντα λέει «όχι σε όλα» και, τελικά, «ναι στο τίποτα».

Σε μια περίοδο που έχουν φουντώσει τα σενάρια για το πότε θα ανακοινώσει τις επόμενες κινήσεις του ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρωθυπουργός αν και δεν τον κατονόμασε τον φωτογράφισε κατά τη διάρκεια της ομιλίας. Μεταξύ άλλων μίλησε για αυτούς που το μόνο που κατάλαβαν από το παρελθόν είναι ότι έπρεπε να κλείσουν νωρίτερα τις τράπεζες.

Παράλληλα «φωτογράφισε» χωρίς να κατονομάσει τον Νίκο Ανδρουλάκη, απαντώντας στην κριτική που ασκεί η Χαριλάου Τρικούπη. Στη χθεσινή του ομιλία σημείωσε μεταξύ άλλων πως «ένας πολιτικός μπορεί να είναι εμπαθής ή μονίμως θυμωμένος, όχι, όμως, παντελώς αδιάβαστος».

4. Δόθηκε έμφαση στην αύξηση της συσπείρωσης και στην επανασύνδεση με όσους είχαν επιλέξει τα «γαλάζια» ψηφοδέλτια το 2019 και το 2023. «Σε όσους έχουν απομακρυνθεί, τώρα είναι ώρα της συστράτευσης» σημείωσε ο πρωθυπουργός και είπε «τους ζητώ να βαδίσουμε μαζί στην κοινή μας πορεία». Οπως υπογράμμισε «στρέφομαι και στους πολίτες που συναντήσαμε από το 2015, στον αγώνα να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη και, σήμερα, κρατούν αποστάσεις. Δεν έχω την απαίτηση να μη θυμώνουν. Ούτε να μας δώσουν λευκή επιταγή. Αλλά τους καλώ να σταθούν πάνω από πρόσωπα και από επιμέρους συμπεριφορές».

Το εσωκομματικό τοπίο

Με το βλέμμα στραμμένο σε ένα γαλάζιο ακροατήριο ο Κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο κεντρικό σύνθημα του συνεδρίου «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Υπογράμμισε πως το 2016 μαζί με την Ελλάδα άλλαξε και η Νέα Δημοκρατία, αναφέρθηκε στις εκλογικές νίκες και σημείωσε πως «η ΝΔ κατάφερε να εξελιχθεί σε ευρύ ρεύμα προόδου και αντίστασης στον λαϊκισμό».

Να σημειωθεί πως το παρών στο συνέδριο δεν έδωσαν οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς (ο οποίος έχει διαγραφεί και έχουν αναζωπυρωθεί τα σενάρια για τις επόμενες κινήσεις του). Παράλληλα τις τελευταίες μέρες συζητήθηκε η ανοιχτή επιστολή 10 πρώην βουλευτών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έλεγαν πως η παράταξη έχει χάσει την «ψυχή» της.

Από την κυβέρνηση θέλουν να αντιμετωπίσουν φαινόμενα εσωστρέφειας και να αφήσουν πίσω το βαρύ κλίμα που επικράτησε το προηγούμενο διάστημα. Δεν είναι τυχαίες οι αναφορές στην ανάγκη για ενότητα και η επισήμανση πως «σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανείς και κανείς δεν δικαιούται να απέχει».

«Σε όσους δε επιμένουν να αναμασούν τα ίδια και τα ίδια, ότι τάχα έχουμε ξεφύγει από τις αρχές μας, εσείς και εμείς έχουμε οδηγό την ιδρυτική μας διακήρυξη» είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνέχισε δε τα αιχμηρά μηνύματα λέγοντας «γι’ αυτούς που τολμούν να αμφισβητήσουν τον πατριωτισμό μας, βρίσκουν απέναντί τους την ίδια τη ζωή, που μιλάει με πράξεις και όχι με μεγάλα λόγια του καναπέ»

Σήμερα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται οι ομιλίες πρωτοκλασάτων στελεχών, ενώ μένει να φανεί αν «γαλάζιοι» θα επαναφέρουν την κριτική σε όσους κρύβονται στα δύσκολα και δεν ιδρώνουν την φανέλα.

Πηγή: ethnos.gr