Στογιάκοβιτς: «Τσεκάρει» τις... μετοχές του στο NBA Draft, δεν αποκλείεται να επιστρέψει στο Illinois

Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς «τσεκάρει» τις... μετοχές του στο NBA Draft, την ώρα που στις ΗΠΑ δεν αποκλείουν την επιστροφή του στο Illinois για άλλη μία σεζόν.

Ο γιος του «Πέτζα» είναι ένα όνομα που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των ομάδων του «μαγικού κόσμου». Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς δουλεύει αυτή την περίοδο με στόχο να γίνει pick στην καλύτερη δυνατή θέση στο προσεχές NBA Draft, όμως στις ΗΠΑ αναφέρουν πως δεν αποκλείεται να αποσύρει τη συμμετοχή του την τελευταία στιγμή. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε ο ανερχόμενος γκαρντ θα γυρίσει στο Illinois για άλλη μία σεζόν.

Από την μεριά του, πάντως, ο ίδιος ανέφερε: «Όσο προχωράω και όσο πλησιάζουμε σε εκείνη την προθεσμία, θα ξέρω περισσότερα. Ο κύκλος ανθρώπων γύρω μου έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στο να αξιολογεί την κατάσταση και να παραμένει ψύχραιμος, ανεξάρτητα από το τι είδους feedback λαμβάνουμε. Είμαι πολύ ευγνώμων για την κατάσταση στην οποία βρίσκομαι, γιατί η επιστροφή στο κολέγιο είναι επίσης μια πραγματικά πολύ καλή επιλογή για μένα».