Έσφαξε με το βαμβάκι τον Τσιτσιπά ο προπονητής της Μπαδόσα!

Ο Πολ Τολέδο, προπονητής και πολύ καλός φίλος της Πάουλα Μπαδόσα, άφησε αιχμές για τον Στέφανο Τσιτσιπά σε συνέντευξή του στην εφημερίδα El Pais.

Πρόσφατα ο Στέφανος παραδέχτηκε ότι προτιμάει μια σύντροφο που δεν είναι τενίστρια, ενώ η μητέρα του ανέφερε ότι η σχέση του με την Ισπανίδα ήταν ένα βάρος για τον γιο της, που επηρεάστηκε από την υπερβολική έκθεση στα social media.

Ο Τολέδο, λοιπόν, έδωσε την απάντησή του για όλα αυτά: «Μιλούν υπερβολικά γι’ αυτήν... Στο τέλος, ο Στέφανος δυσκολεύτηκε να αποδεχτεί ότι η γυναίκα έλαμπε περισσότερο από τον άνδρα μέσα στη σχέση. Και η Πάουλα χρειάστηκε να ανεχτεί κάποια πράγματα…».

Τσιτσιπάς και Μπαδόσα ήταν μαζί για περίπου δύο χρόνια, αλλά χώρισαν πέρυσι, λίγο πριν την έναρξη του Wimbledon.