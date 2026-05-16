Η κλήρωση της Σάκκαρη στο Στρασβούργο

Ο τελευταίος σταθμός της Μαρίας Σάκκαρη πριν το Roland Garros (24/5-7/6) είναι το Στρασβούργο, όπου διεξάγεται το 500άρι τουρνουά της WTA.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (No.47) θα έχει έναν... ιδιαίτερο πρώτο γύρο, καθώς θα τεθεί αντιμέτωπη με την Αμερικανίδα Πέιτον Στερνς (No.49), την παίκτρια με την οποία συνεργάστηκε ο Τομ Χιλ όταν είχε χωρίσει επαγγελματικά μαζί της!

Αν καταφέρει να περάσει στον δεύτερο γύρο, τότε μάλλον θα συναντηθεί με τη Λιουντμίλα Σαμσόνοβα, ενώ στα προημιτελικά πιθανότατα θα περιμένει η Κλάρα Τάουσον.

Όποια παίκτρια βγει αλώβητη από αυτό το κομμάτι του ταμπλό, λογικά θα αναμετρηθεί με το Νο.1 της διοργάνωσης, τη Βικτόρια Εμπόκο.

Στο Νο.2 του ταμπλό είναι η Εκατερίνα Αλεξαντρόβα, που έχει στη δική της πλευρά τις Ίβα Γιόβιτς και Μάντισον Κις.

Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν αύριο Κυριακή (17/5).

Oι πιθανοί προημιτελικοί (με βάση το ranking)

Εμπόκο-Φερνάντες

Τάουσον-Σαμσόνοβα

Κις-Γιόβιτς

Μπούζκοβα-Αλεξαντρόβα