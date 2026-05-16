Η κλήρωση της Σάκκαρη στο Στρασβούργο

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (No.47) θα έχει έναν... ιδιαίτερο πρώτο γύρο, καθώς θα τεθεί αντιμέτωπη με την Αμερικανίδα Πέιτον Στερνς (No.49), την παίκτρια με την οποία συνεργάστηκε ο Τομ Χιλ όταν είχε χωρίσει επαγγελματικά μαζί της!
Αν καταφέρει να περάσει στον δεύτερο γύρο, τότε μάλλον θα συναντηθεί με τη Λιουντμίλα Σαμσόνοβα, ενώ στα προημιτελικά πιθανότατα θα περιμένει η Κλάρα Τάουσον.
Όποια παίκτρια βγει αλώβητη από αυτό το κομμάτι του ταμπλό, λογικά θα αναμετρηθεί με το Νο.1 της διοργάνωσης, τη Βικτόρια Εμπόκο.
Στο Νο.2 του ταμπλό είναι η Εκατερίνα Αλεξαντρόβα, που έχει στη δική της πλευρά τις Ίβα Γιόβιτς και Μάντισον Κις.
Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν αύριο Κυριακή (17/5).
Oι πιθανοί προημιτελικοί (με βάση το ranking)
Εμπόκο-Φερνάντες
Τάουσον-Σαμσόνοβα
Κις-Γιόβιτς
Μπούζκοβα-Αλεξαντρόβα
🎾✨ Le tableau final des Internationaux de Strasbourg est dévoilé !— Internationaux de Strasbourg by MAMMOTION (@WTA_Strasbourg) May 16, 2026
De belles affiches en perspepctive, avec notamment Emma Raducanu contre Diane Parry (wild card), ou encore Leylah Fernandez contre Leolia Jeanjean. 🔥
Qui soulèvera le trophée de cette 40ème édition ? 🏆 pic.twitter.com/MXcuIwMhrK