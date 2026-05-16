Τελικός Eurovision στη Βιέννη, με ποιοτική Ιταλία και αμφιλεγόμενο Βέλγιο

Απόψε στις 22:00 διεξάγεται στο «Βίνερ Στάντχαλε» της Βιέννης ο τελικός του 70ού μουσικού διαγωνισμού της Eurovision. Μετέχουν 25 χώρες, ανάμεσά τους η Ελλάδα και η Κύπρος. Φαβορί από την ημέρα που βγήκαν οι αποδόσεις παραμένει η Φινλανδία.

Η Ιταλία τερμάτισε στην πρώτη 7άδα της βαθμολογίας στις 8 τελευταίες Eurovision.

Όπως συνηθίζει, η Ιταλία στέλνει στη Γιουοβίζιον τον νικητή του Σανρέμο, αν αυτός βέβαια το επιθυμεί. Πέρσι ο Olly δεν ήθελε να συμμετάσχει και τη θέση του πήρε ο Λούτσιο Κόρσι, ο οποίος αν και 2ος στο Σανρέμο είχε ένα από τα πιο ποιοτικά τραγούδια και πλασαρίστηκε δίκαια στην 5η θέση. Φέτος τη χώρα εκπροσωπεί ο νικητής στο Σανρέμο, ο 57χρονος Σαλ Ντα Βίντσι, ο οποίος συνεχίζει την καλή παράδοση της Ιταλίας, με ένα εκλεκτό κομμάτι, παρόλο που χαρακτηρίζεται παλαιάς κοπής. Αρέσει στον κόσμο στη Βιέννη, αρέσει και στους περισσότερους που δεν βρίσκονται στην αυστριακή πρωτεύουσα, και σιγά σιγά πήρε τη θέση του φαβορί όσον αφορά την πρωτιά στην ενότητα «καλύτερη Big 4» (Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο οι υπόλοιπες). Το να βρεθεί η Ιταλία ξανά στην πρώτη πεντάδα, προσφέρεται σε καλή απόδοση.

Το Βέλγιο έστειλε για 17η διαδοχική χρονιά τραγούδι ερμηνευμένο στα αγγλικά. Την τελευταία διετία δεν προκρίθηκε στον τελικό, φέτος τα κατάφερε και θα το έλεγες και έκπληξη. Το Dancing on the Ice δεν αποτελεί υπόδειγμα καινοτομίας και η θέση του εκτός 15άδας διαφαίνεται στον ορίζοντα. Επειδή όμως αναγκαστικά κάποιος πρέπει να τερματίσει και τελευταίος, το Βέλγιο θέτει κατά τη γνώμη μας υποψηφιότητα, καθώς δεν το θεωρούμε καλύτερο από το Eins, Zwei, Drei του Ηνωμένου Βασιλείου και σίγουρα όχι από το Tanzschein της Αυστρίας που το τραγουδάει και το χορεύει όλη η Βιέννη, μη σου πω και το Γκρατς. Το να τερματίσει το Βέλγιο στην τελευταία θέση βρίσκεται σε υψηλή απόδοση και μάλλον αξίζει ένα μικρό ποντάρισμα. Από εκεί και πέρα, η Γερμανία, η οποία μαζί με τις Αυστρία, Βέλγιο και Ηνωμένο Βασίλειο αποτελούν τα πρώτα φαβορί για να καταλήξουν στην 25η θέση, συγκεντρώνει κάμποσες πιθανότητες να τερματίσει στην τελευταία τριάδα, όπως συνέβη στις 7 από τις 10 τελευταίες συμμετοχές της. Θέλει προσπάθεια αυτό, αλλά η Γερμανία το… καταφέρνει με συνέπεια, έχοντας παράλληλα απαρνηθεί τη γερμανική γλώσσα λες και ντρέπεται για αυτήν: Έχει κατεβάσει μόλις ένα τραγούδι στη μητρική της γλώσσα στις 18 τελευταίες συμμετοχές της.

Το να βρεθεί η Σάρα Ένγκελς από την 23η έως την 25η θέση προσφέρεται σε τιμή λίγο μεγαλύτερη του 2,00.

Ιταλία: Πρώτη πεντάδα 3,25

Βέλγιο: τελευταία θέση 6,50

Γερμανία: 23η ή χειρότερη θέση 2,10