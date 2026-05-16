Άρης Betsson:Αμφίβολος ο Μήτρου-Λονγκ ενόψει ΑΕΚ

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Άρη Betsson ενόψει της αυριανής αναμέτρησης απέναντι στην ΑΕΚ

Αναλυτικά η ενημέρωση του μπασκετικού τμήματος:

"Ο Άρης Betsson υποδέχεται αύριο (17/05, 17:30) στο «Nick Galis Hall» την ΑΕΚ, στον δεύτερο αγώνα της προημιτελικής σειράς των πλέι οφ της Stoixman GBL.

Η ομάδα του Igor Milicic ηττήθηκε με 87-81 στον πρώτο αγώνα και θέλει τη νίκη για να ισοφαρίσει τη σειρά, ώστε να την οδηγήσει σε τρίτο ματς (Δευτέρα 25/05).

Η μίνι προετοιμασία του Άρη Betsson ολοκληρώθηκε σήμερα (16/05) με μία μεσημεριανή προπόνηση. Απών ήταν ο Ελάιζα Μήτρου Λονγκ, ο οποίος είναι εμπύρετος και παρέμεινε κλινήρης. Το αν θα είναι στη διάθεσή του προπονητή, θα ξεκαθαρίσει αύριο.

Πριν από την προπόνηση, το τεχνικό τιμ ανέλυσε στους παίκτες τον αυριανό αντίπαλο με τη χρήση βίντεο.

Χασανίδης: «Ενέργεια, ριμπάουντ και αιφνιδιασμός»

Ο άμεσος συνεργάτης του Igor Milicic, Χρήστος Χασανίδης, δήλωσε για τον αυριανό αγώνα:

«Είναι δεδομένο ότι ο αγώνας για μας είναι «τελικός». Θέλουμε τη νίκη για να παραμείνουμε ζωντανοί στο κυνήγι της πρόκρισης στα ημιτελικά των πλέι οφ. Για να την κατακτήσουμε, θα πρέπει, να βγάλουμε την ενέργεια – που δεν ήταν η επιθυμητή στο προηγούμενο παιχνίδι – στην άμυνα, να ελέγξουμε τα ριμπάουντ και να τρέξουμε στον αιφνιδιασμό πιο αποτελεσματικά και με καλύτερη απόδοση εκτελεστικά.

Πιστεύω ότι με τη βοήθεια του κόσμου μας που θα γεμίσει το γήπεδο, θα πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε»."