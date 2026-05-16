Με νέο φορμάτ 48 ομάδων το FIBA Europe Cup την σεζόν 2026-27

To FIBA Europe Cup αναμένεται να αλλάξει μορφή την ερχόμενη σεζόν (2026-27), με 48 ομάδες σε οκτώ ομίλους των έξι, καθώς εγκρίθηκε από το ΔΣ της FIBA.

Στις 15/5 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της FΙΒΑ στην Ισλανδία και συγκεκριμένα το Ρέικιαβικ, υπό την παρουσία του προέδρου της FIBA Europe, Χόρχε Γκαρμαχόσα, και εγκρίθηκε το νέο φορμάτ της διοργάνωσης από την σεζόν 2026-2027.

Από την νέα σεζόν λοιπόν, η κανονική διάρκεια της διοργάνωσης θα περιλαμβάνει 48 ομάδες, οι οποίες θα χωριστούν σε 8 ομίλους των 6, σε αντίθεση με την χρονιά που ολοκληρώθηκε, η οποία είχε 40 ομάδες, χωρισμένες σε 10 γκρουπ.

Οι δύο πρώτοι θα περνούν στους 16 της διοργάνωσης, και εκεί θα δημιουργούνται τέσσερις νέοι όμιλοι των τεσσάρων. Στην συνέχεια η διαδικασία θα παραμείνει ίδια, δηλαδή οι ομάδες που θα βρεθούν στους 16, θα δίνουν αγώνες εντός-εκτός έδρας. Οι πρώτοι του κάθε ομίλου θα έχουν το δεύτερο παιχνίδι «μέσα», όπως ακριβώς οι προημιτελικοί και οι τελικοί.