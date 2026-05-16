Ομιλία Δένδια με αιχμές: «Η ΝΔ δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες τεχνοκρατών»

Μήνυμα με σαφείς πολιτικές αιχμές έστειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη επανασύνδεσης της κυβέρνησης και του κόμματος με την κοινωνία, αλλά και ασκώντας κριτική σε λογικές απομάκρυνσης από τον λαό λέγοντας χαρακτηριστικά πως: «η εξουσία στις δημοκρατίες ασκείται στο όνομα του λαού, όχι στο όνομα της αφ’ υψηλού τεχνοκρατικής αλήθειας».

Ο Νίκος Δένδιας ανέφερε χαρακτηριστικά πως «η Νέα Δημοκρατία δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών», ενώ πρόσθεσε ότι «δεν πιστεύει στους μισθοφόρους της εξουσίας».

Στην ομιλία του τόνισε ότι η ΝΔ «δεν δημιουργήθηκε ως επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας» και πως «δεν αντιλαμβάνεται το κράτος ως λάφυρο». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το κόμμα «είναι η παράταξη των μεγάλων κοινωνικών πλειοψηφιών» και πως «δεν επιτρέπεται να απωλέσουμε ή να εκχωρήσουμε τον φιλολαϊκό χαρακτήρα μας».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έκανε ειδική αναφορά και στις δημοσκοπήσεις, σημειώνοντας ότι «μας προβληματίζουν», ενώ παραδέχθηκε ότι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών αποτέλεσε «σήμα κινδύνου».

«Ο ένας στους δύο πολίτες που μας ψήφισαν τον Μάιο του 2023 μάς έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ζήτησε περισσότερα. Ζήτησε καλύτερα. Ζήτησε αποτελεσματικότερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κάλεσε τα κυβερνητικά στελέχη να ακούνε περισσότερο την κοινωνία και τους βουλευτές της παράταξης. «Οφείλουμε να σας ακούμε. Εσάς, τα στελέχη μας. Να ακούμε τους βουλευτές μας», είπε, προειδοποιώντας ότι «ο εγκλεισμός είναι επικίνδυνος» και ότι μπορεί να εξελιχθεί σε «κυβερνητικό ιδρυματισμό».

Ο κ. Δένδιας επέμεινε ιδιαίτερα στην ανάγκη πολιτικού λόγου με ουσία και όχι μόνο επικοινωνιακή διαχείριση: «Να εξηγήσουμε στην κοινωνία με πολιτικούς όρους, όχι επικοινωνιακούς, το έργο μας και τις προτάσεις μας».

Μίλησε επίσης για την οικονομία, τη νέα γενιά και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Όπως είπε, στόχος είναι μια οικονομία «με νέες τεχνολογίες, με καινοτομία, με Τεχνητή Νοημοσύνη, με νεοφυείς επιχειρήσεις», ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα πρέπει να ξεφύγει από το «κρατικοδίαιτο μοντέλο».

Αναφερόμενος στο υπουργείο Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας παρουσίασε τις αλλαγές που προωθούνται μέσω της «Ατζέντας 2030», κάνοντας λόγο για «τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία των Ενόπλων Δυνάμεων».

«Αλλάζουμε τα πάντα. Φέρνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις μας στον 21ο αιώνα», είπε, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη δημιουργία της «Ασπίδας του Αχιλλέα», στο νέο δόγμα αποτροπής, αλλά και στη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στα εξοπλιστικά προγράμματα.

Κλείνοντας την ομιλία του, κάλεσε σε ενότητα λέγοντας πως στόχος είναι «να κάνουμε πάλι τον χάρτη της Ελλάδας μπλε».

