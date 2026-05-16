Βαλένθια: Ανανέωσε μέχρι το 2028 ο Καρντένας

Ο Άλβαρο Καρντένας θα συνεχίσει την καριέρα του στην Βαλένθια μέχρι το 2028.

Ο Άλβαρο Καρντένας αγωνίστηκε φέτος με το Περιστέρι Betsson και ήταν από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας του Βασίλη Ξανθόπουλο. Ο δανεισμός του ολοκληρώθηκε και έτσι επέστρεψε στην Βαλένθια.

Οι δύο πλευρές μπήκαν σε διαπραγματεύσεις και έτσι ο 24χρονος point guard θα συνεχίσει την καριέρα του στις «Νυχτερίδες» μέχρι το 2028, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Βαλένθια κατέληξε σε συμφωνία με τον point guard Άλβαρο Καρντένας (1,85 μ., Γρανάδα, 29/04/2002, 24 ετών) για την παράταση του συμβολαίου που τον δέσμευε στον “πορτοκαλί” σύλλογο. Μετά από αυτή την ανανέωση, το συμβόλαιό του θα ισχύει πλέον μέχρι το τέλος της σεζόν 2027–28. Αφού ολοκλήρωσε τον δανεισμό του στον Περιστέρι Betsson, μετά τον αποκλεισμό της ομάδας στα προημιτελικά των play-off του ελληνικού πρωταθλήματος, ο παίκτης εντάχθηκε στις προπονήσεις της ανδρικής ομάδας μας αυτή την Παρασκευή και έχει εγγραφεί επίσημα στη Liga Endesa. Ως αποτέλεσμα, θα μπορεί να συμμετάσχει σε αγώνες εγχώριων διοργανώσεων μέχρι το τέλος της σεζόν.

Στην πρώτη του εμπειρία στο επαγγελματικό μπάσκετ, μετά την πορεία του στα πανεπιστήμια San José State και Boise State, ο γεννημένος στη Γρανάδα point guard έπαιξε 26 αγώνες στο ελληνικό πρωτάθλημα, με μέσο όρο λίγο πάνω από 26 λεπτά ανά αγώνα. Σημείωσε μέσους όρους 10,8 πόντων, 3,4 ριμπάουντ και 4,9 ασίστ, με 13,3 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

Η φετινή σεζόν σηματοδότησε επίσης το ντεμπούτο του σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς αγωνίστηκε στο FIBA Europe Cup, όπου το Περιστέρι Betsson αποκλείστηκε στους προημιτελικούς από τον φιναλίστ ΠΑΟΚ. Ο Καρντένας ολοκλήρωσε την ευρωπαϊκή του πορεία με μέσο όρο 12,9 πόντων, σημειώνοντας ένα εντυπωσιακό 54,8% στα τρίποντα, μαζί με 3,7 ριμπάουντ και 3,3 ασίστ, με 14,2 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης. Για να ολοκληρώσει αυτή την πρώτη επαγγελματική σεζόν, ο point guard της Βαλένθια Μπάσκετ έκανε επίσης το επίσημο ντεμπούτο του με την Εθνική ομάδα ανδρών της Ισπανίας κατά τη διάρκεια των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ 2027, τον Νοέμβριο του 2025 και τον Φεβρουάριο του 2026».