Σάκοτα: «Να παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε, να διεκδικήσουμε στo πρωτάθλημα ό,τι μας αναλογεί»

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ντράγκαν Σάκοτα ενόψει Άρη Betsson:
«Όπως είπαμε και πριν από το πρώτο ματς των playoffs, στόχος μας είναι να παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε, για να διεκδικήσουμε στo πρωτάθλημα ό,τι μας αναλογεί. Ο Άρης είναι μία σκληρή ομάδα. Αποδείχθηκε στο πρώτο ματς, στο γήπεδό μας, ότι προερχόταν από πολλές προπονήσεις, είχε περισσότερο χρόνο, και ήταν πανέτοιμος και πνευματικά και αγωνιστικά.
Έτσι ή αλλιώς, οι μεταξύ μας αναμετρήσεις πάντα έχουν μία ιδιαιτερότητα, με χαρακτηριστικό στοιχείο τη δύναμη. Προφανές είναι, ότι ο Άρης είναι πολύ καλύτερη ομάδα τώρα, σε σχέση με την ομάδα των πρώτων μηνών. Ελπίζω να γίνει ακόμη ένα όμορφο ματς».