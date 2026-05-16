Σάκοτα: «Να παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε, να διεκδικήσουμε στo πρωτάθλημα ό,τι μας αναλογεί»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα ενόψει του Game 2 των play-offs της ΑΕΚ με τον Άρη Betsson τόνισε πως θέλει η Ένωση να δώσει τον καλύτερό της εαυτό και να διεκδικήσει στο πρωτάθλημα ό,τι της αναλογεί.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ντράγκαν Σάκοτα ενόψει Άρη Betsson:

«Όπως είπαμε και πριν από το πρώτο ματς των playoffs, στόχος μας είναι να παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε, για να διεκδικήσουμε στo πρωτάθλημα ό,τι μας αναλογεί. Ο Άρης είναι μία σκληρή ομάδα. Αποδείχθηκε στο πρώτο ματς, στο γήπεδό μας, ότι προερχόταν από πολλές προπονήσεις, είχε περισσότερο χρόνο, και ήταν πανέτοιμος και πνευματικά και αγωνιστικά.

Έτσι ή αλλιώς, οι μεταξύ μας αναμετρήσεις πάντα έχουν μία ιδιαιτερότητα, με χαρακτηριστικό στοιχείο τη δύναμη. Προφανές είναι, ότι ο Άρης είναι πολύ καλύτερη ομάδα τώρα, σε σχέση με την ομάδα των πρώτων μηνών. Ελπίζω να γίνει ακόμη ένα όμορφο ματς».