Προπονήθηκε στο Philippe Chatrier η Παπαμιχαήλ

Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ ετοιμάζεται να δώσει τη μάχη της στα προκριματικά του Roland Garros.

Η Νο.2 τενίστρια της Ελλάδας βρίσκεται στο Παρίσι και, μάλιστα, προπονήθηκε σήμερα στο περίφημο Philippe Chatrier!

Η 33χρονη Ελληνίδα θα λάβει μέρος στα προκριματικά της διοργάνωσης για τέταρτη φορά στην καριέρα της και ελπίζει να περάσει για πρώτη φορά σε κυρίως ταμπλό Grand Slam.

Εκτός της Παπαμιχαήλ, θέση στο κυρίως ταμπλό του Roland Garros θα διεκδικήσει και ο Στέφανος Σακελλαρίδης, που θα κάνει το ντεμπούτο του σε προκριματικά Grand Slam.

Η κλήρωση θα γίνει αύριο (17/5) και οι αγώνες ξεκινούν τη Δευτέρα (18/5).