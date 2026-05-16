Η Χάποελ θα κατέβει με 5 παίκτες κόντρα στην Μπνέι Ερτζλίγια!

Κυριολεκτικά... μισή θα παραταχθεί η Χάποελ Τελ - Αβίβ στην αναμέτρηση με την Μπνέι Ερτζλίγια (16/5, 21:00). Συγκεκριμένα λόγω της απεργείας του σωματείου παικτών στο Ισραηλινό πρωτάθλημα, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη με ανακοίνωση της γνωστοποίησε πως θα κατέβει με μόλις μια πεντάδα στην αναμέτρηση.

Ο Έλληνας τεχνικός θα έχει στην διάθεση του τους εξής πέντε παίκτες: Βασίλιε Μίσιτς, Ις Ουέινράιτ, Λένι Ράντολφ, Τζόναθαν Μότλεϊ και Τάιους Τζόουνς.