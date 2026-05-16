Η Χάποελ θα κατέβει με 5 παίκτες κόντρα στην Μπνέι Ερτζλίγια!

Κυριολεκτικά... μισή θα παραταχθεί η Χάποελ Τελ - Αβίβ στην αναμέτρηση με την Μπνέι Ερτζλίγια (16/5, 21:00). Συγκεκριμένα λόγω της απεργείας του σωματείου παικτών στο Ισραηλινό πρωτάθλημα, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη με ανακοίνωση της γνωστοποίησε πως θα κατέβει με μόλις μια πεντάδα στην αναμέτρηση.
Ο Έλληνας τεχνικός θα έχει στην διάθεση του τους εξής πέντε παίκτες: Βασίλιε Μίσιτς, Ις Ουέινράιτ, Λένι Ράντολφ, Τζόναθαν Μότλεϊ και Τάιους Τζόουνς.
אוהדות ואוהדים יקרים,— Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) May 16, 2026
המשחק הערב (21:00) נגד בני הרצליה יתקיים כמתוכנן.
בעקבות שביתת ארגון השחקנים, סגל השחקנים להערב הוא: ליוואי רנדולף, איש ווינרייט, ג׳ונתן מוטלי, ואסיליה מיציץ׳ וטאי אודיאסי.
יאללה הפועל! pic.twitter.com/Ul5LoMRK6Q