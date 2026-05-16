Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 10-8 της Σαμπαντέλ στο «Παπαστράτειο» και εξασφάλισε την παρουσία του στο Final-4 του Champions League Γυναικών για 12η φορά στην ιστορία του.

Οι «ερυθρόλευκες» έκαναν το 2/2 απέναντι στις Ισπανίδες στα προημιτελικά και με συνολική διαφορά +7 πήραν το εισιτήριο για το Final-4 της Μάλτας, όπου θα διεκδικήσουν το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας τους.

Πρώτη σκόρερ για τον Ολυμπιακό ήταν η αρχηγός Βάσω Πλευρίτου με τρία γκολ, ενώ καθοριστική ήταν και η παρουσία της Σταματοπούλου, η οποία πραγματοποίησε σημαντικές αποκρούσεις.

Το ματς

Η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα μπήκε εντυπωσιακά στο παιχνίδι και παρά το αρχικό προβάδισμα της Σαμπαντέλ, κατάφερε να επιβάλει από νωρίς τον ρυθμό της. Με πρωταγωνίστριες τις Βάσω Πλευρίτου, Ειρήνη Νίνου και Φωτεινή Τριχά, ο Ολυμπιακός έκλεισε την πρώτη περίοδο μπροστά με 4-1, παίζοντας εξαιρετική άμυνα και έχοντας σε πολύ καλή βραδιά τη Σταματοπούλου κάτω από τα δοκάρια.

Στη δεύτερη περίοδο οι «ερυθρόλευκες» συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και έφτασαν μέχρι και το +5 (6-1), δείχνοντας απόλυτο έλεγχο του αγώνα. Η Σαμπαντέλ προσπάθησε να αντιδράσει πριν το ημίχρονο, μειώνοντας σε 6-3.

Οι φιλοξενούμενες πίεσαν ακόμη περισσότερο στο τρίτο οκτάλεπτο και κατάφεραν να μειώσουν στο γκολ (6-5), όμως ο Ολυμπιακός βρήκε ξανά λύσεις στην επίθεση. Τα γκολ των Νίνου και Πλευρίτου έδωσαν σημαντική ανάσα στην ελληνική ομάδα, η οποία διατήρησε το προβάδισμα παρά την αντεπίθεση των Ισπανίδων.

Στην τελευταία περίοδο, η Τορνάρου κράτησε τον Ολυμπιακό μπροστά με δύο γκολ διαφορά, ενώ στα τελευταία δευτερόλεπτα η Κουρέτα «κλείδωσε» τη νίκη και την πρόκριση με γκολ από το κέντρο, διαμορφώνοντας το τελικό 10-8.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ημίχρονο του αγώνα με τη Σαμπαντέλ, ο Ολυμπιακός τίμησε τις Φιλιώ Μανωλιουδάκη, Αλεξάνδρα Ασημάκη, Νικόλ Ελευθεριάδου και Χρυσή Διαμαντοπούλου για την προσφορά τους στην ομάδα πόλο γυναικών του συλλόγου.

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 2-2, 2-4, 2-1

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα 1, Σάντα, Τριχά 2, Άντριους 1, Σιούτη, Λαναρά, Νίνου 2, Πλευρίτου 3, Τορνάρου 1, Μυριοκεφαλιτάκη, Φαν Ντεν Ντόμπελστιν, Σέκουλιτς



ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ (Νταβίντ Πάλμα): Γουίλιαμς, Ιντάλγκο, Φαν Ντε Κραατς 2, Χουράδο 2, Γιαννοπούλου 2, Μορένο 1, Πιράλκοβα, Καράσκο Πάουλα, Γιόρεντς, Ντάλμασες, Κρεσπί, Γκονθάλεθ 1, Καράσκο Μαρ, Πρέντις