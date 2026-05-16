Γιούρτσεβεν: «Στόχος να κερδίσω το πρωτάθλημα - Για αυτό υπέγραψα στην Ρεάλ»

O Oμέρ Γιούρτσεβεν στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης μίλησε για την «Βασίλισσα», την εμπειρία του από το ΝΒΑ, την σωματική του κατάσταση και έστειλε το μήνυμά του στους φίλους των Μαδριλένων.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ομέρ Γιούρτσεβεν:

Για τη Ρεάλ Μαδρίτης: “Είμαι πρόθυμος να δείξω τι μπορώ να κάνω και να βοηθήσω αυτήν την ομάδα να κερδίσει. Η ομάδα έχει ήδη βάλει την αρχική της πεντάδα στις θέσεις 1 έως 4 και αυτή είναι η τέλεια ευκαιρία για μένα να προσπαθήσω να προσφέρω όσο το δυνατόν περισσότερη βοήθεια στα πλέι οφ, που είναι η πιο συναρπαστική στιγμή της σεζόν. Στόχος μου είναι να κερδίσω το πρωτάθλημα ACB. Αν και ξέρω ότι τώρα έχουν μπροστά τους το Final Four της EuroLeague , ανυπομονώ να παίξω στους τελικούς της Liga”.

Για το τι μπορεί να προσφέρει στη Ρεάλ Μαδρίτης: “Νομίζω ότι, πάνω απ’ όλα, το να σκοράρω στη ρακέτα και την άμυνα. Η άμυνα θα είναι η κύρια προτεραιότητά μου. Τόσο η άμυνα στη ρακέτα όσο και το pick and roll του αντιπάλου, ειδικά με τον Σέρτζιο (Σκαριόλο) ως προπονητή. Το να σκοράρω στη ρακέτα είναι κάτι που κάνω σε όλη μου τη ζωή και νομίζω ότι θα είναι επίσης χρήσιμο για την ομάδα γιατί είναι κάτι που χρειάζεται στο σημερινό μπάσκετ”.

Σχετικά με την εμπειρία του στο NBA:“Έχω μάθει πολλά από πολλούς προπονητές. Έπαιξα για τους Μαϊάμι Χιτ για τρία χρόνια, για τους Τζαζ για ένα χρόνο και πέρυσι πέρασα έναν μήνα με τους Γουόριορς. Κάθε προπονητής έχει κάτι διαφορετικό να σου διδάξει, αλλά πάνω απ’ όλα, μαθαίνεις να παίζεις με ένταση, να δίνεις μεγάλη έμφαση στη λεπτομέρεια και να βεβαιώνεσαι ότι βρίσκεσαι πάντα στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή. Νομίζω ότι όλα αυτά συμβάλλουν σε κάθε επίπεδο του αγώνα. Το να είσαι προσανατολισμένος στη λεπτομέρεια, να είσαι πειθαρχημένος και πάντα σκληρά ανταγωνιστικός”.

Για τις εγκαταστάσεις στη Ρεάλ Μαδρίτης: “Μέχρι στιγμής είναι εντυπωσιακό. Δεν έχω καταφέρει να δω όλες τις εγκαταστάσεις, αλλά όλα όσα έχω δει μέχρι τώρα είναι καταπληκτικά. Το μηχανοστάσιο, τα γήπεδα, οι χώροι αποθεραπείας… Απίστευτο”.

Για το πώς αισθάνεσαι σωματικά: “Νιώθω υπέροχα. Όταν τελείωσε η σεζόν, πήρα μερικές μέρες άδεια για να ξεκουραστώ και τώρα επέστρεψα στην προπόνηση, κάτι που μου επέτρεψε να διατηρηθώ σε φόρμα. Τώρα χρειάζομαι 9 ή 10 ημέρες για να επιστρέψω στην καλύτερη αγωνιστική μου φόρμα και να ανακτήσω τη φυσική μου κατάσταση και τη δύναμή μου. Και τότε θα μπορώ να είμαι ξανά κυρίαρχος”.

Για του λόγους που επέλεξε τη Ρεάλ Μαδρίτης: “Υπήρχαν πολλοί παράγοντες που επηρέασαν την απόφασή μου, πέρα ​​από τη σπουδαία ιστορία αυτού του συλλόγου. Ο πρώτος ήταν η δυνατότητα να παίζω στα playoffs και η ευκαιρία να συμμετάσχω σε αυτή την κομβική στιγμή της σεζόν. Επίσης, ο προπονητής, οι παίκτες που έχουν, όπως ο Καμπάσο και ο Γιούλ, που ξέρουν πώς να πασάρουν πολύ καλά και να δημιουργούν φάσεις για όλους. Επιπλέον, το στυλ παιχνιδιού τους είναι πολύ ρευστό. Παίζουν πολύ καλά και μοιράζουν την μπάλα άψογα. Ανυπομονώ να γίνω μέρος αυτού του συστήματος”.

Μήνυμα προς τους οπαδούς: “Γεια σας, είμαι ο Ομέρ Γιούρτσεβεν και ανυπομονώ να ξεκινήσω και να σας δω όλους. Ανυπομονώ να σας δω στα playoffs.»