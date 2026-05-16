Μανωλόπουλος: «Χάθηκε τεράστια ευκαιρία για έναν ελληνικό τελικό»

Ο κόουτς Σωτήρης Μανωλόπουλος «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο ριπλέι» του EOK WebRadio και σχολίασε όσα συνέβησαν αλλά και όσα θα συμβούν στην Ευρωλίγκα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το ενδεχόμενο να βρίσκονταν δύο ελληνικές ομάδες στον τελικό της Ευρωλίγκας: «Το λέγαμε από πέρυσι ότι θα ήταν κάτι τεράστιο για το ελληνικό μπάσκετ, το να βρεθούν δύο ελληνικές ομάδες στον τελικό. Υπήρχε και πέρυσι η ευκαιρία, αλλά ακόμη περισσότερο φέτος που το Final-4 διεξάγεται και στο ΟΑΚΑ. Θα μιλούσαμε για κάτι τεράστιο».

Για τον Παναθηναϊκό: «Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός φέτος είχε το καλύτερο υλικό από κάθε άλλον, απο την άποψη ότι όλοι οι παίκτες του ήταν πάρα πολύ ταλαντούχοι και πολύ μεγάλες προσωπικότητες. Εμένα όποιος και να με ρωτούσε, δεν περίμενα ποτέ, μα ποτέ, ότι θα χάσει τη σειρά απο τη Βαλένθια και θα αποκλειστεί. Όχι ότι η Βαλένθια είναι μικρή ομάδα, πανάξια τερμάτισε στη 2η θέση, με πολύ όμορφο μπάσκετ. Μετά το 0-2 είδαμε ακόμη μια φορά ότι το μπάσκετ είναι απρόβλεπτο και δε μπορείς να το προβλέψεις εύκολα σε αυτό το επίπεδο.

Για τη σειρά με τη Βαλένθια: «Ο Παναθηναϊκός στα δύο πρώτα ματς έπαιξε εξαιρετικά, Τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Στην Ελλάδα, από την άλλη, δεν έπαιξε καλά. Υπήρξαν και κάποια διαιτητικά λάθη που έγιναν, αλλά, αν θέλουμε να μιλήσουμε για μπασκετ, νομίζω ήταν ο κακός του εαυτός. Ο Παναθηναϊκός φέτος σε πολλά παιχνίδια ήταν καλός, σε άλλα δεν ήταν καθόλου. Ήταν αρκετά ασταθής και νομίζω ότι από εκεί πρέπει να βρεθεί ο λόγος της κακής χρονιάς. Τον λόγο αυτόν δε μπορούμε να τον ξέρουμε εμείς, τον ξέρουν μέσα στην ομάδα. Για τον Παναθηναϊκό τώρα θεωρώ ότι υπήρχε ένας εφησυχασμός απ’ όλους και νομίζω αυτό είναι και φυσιολογικό. Μια ομάδα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και την ιστορία του μετά και το 2-0 είπε “Έλα μωρέ, μια νίκη ακόμη θα την κάνω”. Μετά, στο 5ο παιχνίδι, η πίεση ήταν τεράστια και δεν κατάφερε να τη διαχειριστεί. Ο Παναθηναϊκός έπρεπε να είχε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ και να μη δώσει καμία ευκαιρία στην Βαλένθια. Για ‘μένα, ο Παναθηναϊκός είναι επιθετική ομάδα, ωστόσο θεωρώ πως όταν φτάνεις στο 3Ο παιχνίδι τότε πρέπει την ενέργεια και την αυτοπεποίθηση να στη δίνει η άμυνα. Αυτό δεν το είδαμε να συμβαίνει».

Για τον Ολυμπιακό και τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε (22/05): «Το μεγάλο διάστημα που έχει ο Ολυμπιακός να προετοιμαστεί είναι και καλό και κακό. Από τη μια, θες να ξεκουραστούν οι παίκτες σου. Το μυστικό είναι να έχεις μεγάλο ρόστερ. Ο Ολυμπιακός, το καλό του και δύσκολο παιχνίδι από ‘δω και πέρα είναι με την Φενέρμπαχτσε. Δε νομίζω ότι υπάρχει φαβορί αυτήν τη στιγμή. Δε θεωρώ ότι η Φενέρ είναι στα στάνταρ τα περσινά, αλλά έχει δείξει μεγάλη βελτίωση προς το τέλος. Εξαρτάται πώς θα τους αντιμετωπίσει ο Γιασικεβίτσιους. Αν καταφέρει να σταματήσει τον ρυθμό του Ολυμπιακού, θα καταφέρει να είναι ανταγωνιστικός. Το θέμα είναι αν θα καταφέρει ο Ολυμπιακός να παίξει το μπάσκετ που θέλει. Δεν έχει τον παίκτη του “πάρε τη μπάλα και βάλτην”, αλλά έχει κάποιους παίκτες που είναι “killers”. Αν καταφέρει να κυκλοφορήσει την μπάλα έτσι όπως θέλει, τότε… δε σταματιέται. Ο Μπαρτζώκας είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής και θα προσπαθήσει να μην επιτρέψει στον Σάρας να επιβάλλει τον ρυθμό του. Θα γίνει ένα πολύ σκληρό παιχνίδι».

Για τον έτερο ημιτελικό ανάμεσα σε Ρεαλ Μαδρίτης και Βαλένθια (22/05): «Είναι ντέρμπι δύο ισπανικών ομάδων. Οι δύο ομάδες γνωρίζονται καλά. Θεωρώ πως έχει πολύ καλή ψυχολογία η Βαλένθια. Από την άλλη, η Ρεάλ είναι η Ρεάλ. Αν έπαιζε ο Ταβάρες δε θα το συζητούσα καν, τώρα δεν ξέρω. Το σίγουρο είναι ότι θα δούμε δυο πολύ όμορφα παιχνίδια».