Γαλλικό πρωτάθλημα: Βαριά εκτός έδρας ήττα για την... μισή Μονακό από την Μπουλάζακ

Η Μονακό αγωνίστηκε για ακόμη ένα παιχνίδι με πολλά προβλήματα και γνώρισε βαριά ήττα (92-74) από την Μπουλάζακ για την 30η αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος.

Η Μονακό των πολλών απουσιών και προβλημάτων ηττήθηκε από την Μπουλάζακ με . Η ομάδα του Μαρκοϊσβίλι προηγήθηκε με 12-9 στην πρώτη περίοδο, όμως στην συνέχεια παραδόθηκε στους γηπεδούχους καθώς στο ημίχρονο ήταν πίσω με 11 (49-38). Στην τρίτη περίοδο οι Μονεγάσκοι δεν κατάφεραν να αντιδράσουν και βρέθηκαν στο -17 (67-50). Εν τέλει η ομάδα του Μόντε Κάρλο γνώρισε την βαριά ήττα με 92-74

Για τη Μονακό ξεχώρισαν οι Κίλιαν Μισέ με 21 πόντους, Γιοάν Μακουντού με 15 πόντους και Κεβάριους Χέις που πέτυχε 9 πόντους με 5 ριμπάουντ.

Κορυφαίοι της Μπουλάζακ ήταν οι Ούσμαν Κρούμπαλι (13π. 10ρ. και Εσόμι Μιγιέμ (17π. 13ρ.)

Τα δεκάλεπτα: 21-21, 49-38, 67-50, 92-74