«Σφράγισε» την παραμονή της στη διαδικασία των πέναλτι η Ηλιούπολη

Στη διαδικασία των πέναλτι η Ηλιούπολη εξασφάλισε την παραμονή της στη Waterpolo League Γυναικών.

Η ομάδα του Στάθη Φανού επιβλήθηκε με 13-11 (κ. αγ. 9-9, πεν: 4-2) του ΝΟ Πατρών στο κολυμβητήριο της Ηλιούπολης και έκανε το 2-1 νίκες στη σειρά των play out του πρωταθλήματος.

Οι ηττημένες, που πάλεψαν μέχρι το τέλος για τη νίκη, θα αγωνισθούν την επόμενη αγωνιστική περίοδο στη Waterpolo League 2 Γυναικών.

Το συγκρότημα της Πάτρας πέτυχε το πρώτο γκολ της αναμέτρησης, με την Μπαλάτσα, αλλά στη συνέχεια η αθηναϊκή ομάδα προηγήθηκε με 5-2, δύο λεπτά πριν την ολοκλήρωση του ημιχρόνου. Ωστόσο, τα κορίτσια του Βασίλη Κανελλόπουλου κατάφεραν να περάσουν μπροστά στο σκορ με 7-6 και 8-7 στο τρίτο οκτάλεπτο. Το… θρίλερ συνεχίστηκε και στα τελευταία 19 δευτερόλεπτα, η Ηλιούπολη προηγήθηκε 9-8 με σκόρερ την Κύρκου, αλλά δέκα δευτερόλεπτα αργότερα ισοφάρισε η Γροζοπούλου.

Οι ομάδες οδηγήθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι, όπου οι γηπεδούχες ήταν εύστοχες και στις τέσσερις εκτελέσεις, ενώ αντίθετα από τον ΝΟΠ αστόχησαν οι Μπαλάτσα και Ζαφειράκη.

Οκτάλεπτα: 2-1, 3-3, 1-1, 3-4. πεν: 4-2

Τα στατιστικά του αγώνα, ΕΔΩ.