Ξεπέρασε τους 1.500 πόντους στο πρωτάθλημα ο Μπιμπέροβιτς

Η Φενερμπαχτσέ δεν αντιμετώπισε πρόβλημα απέναντι στην Μπασάκσεχιρ και επικράτησε με 96-86. Ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς ολοκλήρωσε τον αγώνα με 14 πόντους και έτσι πέτυχε ένα σημαντικό κατόρθωμα.
Πιο συγκεκριμένα, ξεπέρασε το… φράγμα των 1.500 πόντων στην καριέρα του στο τουρκικό πρωτάθλημα. Όπως ήταν λογικό, η Φενέρ τον συνεχάρη μετά από αυτό το επίτευγμα.
Oyuncumuz Tarık Biberovic, Bahçeşehir Koleji karşısında bulduğu sayılarla @basketsuperligi kariyerinde 1️⃣5️⃣0️⃣0️⃣ sayı barajını aştı! 💛💙— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) May 16, 2026
Tebrikler Tarık! Hep birlikte nicelerine! 👏#YellowLegacy pic.twitter.com/EMIsCXWHkA