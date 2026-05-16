Ξεπέρασε τους 1.500 πόντους στο πρωτάθλημα ο Μπιμπέροβιτς

Μεγάλο επίτευγμα για τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, καθώς ξεπέρασε τους 1.500 πόντους στο τουρκικό πρωτάθλημα.

Η Φενερμπαχτσέ δεν αντιμετώπισε πρόβλημα απέναντι στην Μπασάκσεχιρ και επικράτησε με 96-86. Ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς ολοκλήρωσε τον αγώνα με 14 πόντους και έτσι πέτυχε ένα σημαντικό κατόρθωμα.

Πιο συγκεκριμένα, ξεπέρασε το… φράγμα των 1.500 πόντων στην καριέρα του στο τουρκικό πρωτάθλημα. Όπως ήταν λογικό, η Φενέρ τον συνεχάρη μετά από αυτό το επίτευγμα.