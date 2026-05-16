Οκόμπο: «Θα επιστρέψω όταν τηρηθούν οι δεσμεύσεις και οι υποχρεώσεις απέναντί μου»

Η Μονακό ηττήθηκε από την Μπουλάζακ και έτσι γνώρισε την δεύτερη συνεχόμενη ήττα της από όταν αποκλείστηκε από τα play-offs της Euroleague.
Η Μονακό κατέβηκε με μόλις εννέα παίκτες, με τον Έλι Οκόμπο να απουσιάζει. Δημοσιεύματα ανέφεραν πως αρνήθηκε να παίξει καθώς δεν έχει πληρωθεί από την ομάδα.
Ο ίδιος προχώρησε σε ανάρτηση στα social media και ξεκαθάρισε πως θα επιστρέψει όταν τηρηθούν οι δεσμεύσεις και οι υποχρεώσεις απέναντί του.
Αναλυτικά έγραψε: «Η ευχαρίστησή μου, η φιλοδοξία μου και το επάγγελμά μου είναι να είμαι στο παρκέ. Έχουμε διαφορετικές περιπτώσεις μέσα στην ομάδα. Θα επιστρέψω όταν οι δεσμεύσεις και οι υποσχέσεις τηρηθούν απέναντί μου».
Mon plaisir, mon ambition et mon métier c’est d’être sur le terrain.— Elie Okobo (@ElieOkobo_0) May 16, 2026
Nous avons des cas différents dans l’équipe.
Je serais de retour quand les engagements et promesses seront tenus à mon égard.