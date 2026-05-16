Οκόμπο: «Θα επιστρέψω όταν τηρηθούν οι δεσμεύσεις και οι υποχρεώσεις απέναντί μου»

Η Μονακό ηττήθηκε από την Μπουλάζακ και έτσι γνώρισε την δεύτερη συνεχόμενη ήττα της από όταν αποκλείστηκε από τα play-offs της Euroleague.

Η Μονακό κατέβηκε με μόλις εννέα παίκτες, με τον Έλι Οκόμπο να απουσιάζει. Δημοσιεύματα ανέφεραν πως αρνήθηκε να παίξει καθώς δεν έχει πληρωθεί από την ομάδα.

Ο ίδιος προχώρησε σε ανάρτηση στα social media και ξεκαθάρισε πως θα επιστρέψει όταν τηρηθούν οι δεσμεύσεις και οι υποχρεώσεις απέναντί του.

Αναλυτικά έγραψε: «Η ευχαρίστησή μου, η φιλοδοξία μου και το επάγγελμά μου είναι να είμαι στο παρκέ. Έχουμε διαφορετικές περιπτώσεις μέσα στην ομάδα. Θα επιστρέψω όταν οι δεσμεύσεις και οι υποσχέσεις τηρηθούν απέναντί μου».