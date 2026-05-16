Off-season με… δεμένα χέρια για τους Ουόριορς λόγω του Big-3

Αρκετά δύσκολη θα είναι η off-season για τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς λόγω των απολαβών του Big-3.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς θα συνεχίσουν με τον Στιβ Κερ στον πάγκο και θέλουν να χτίσουν ένα ανταγωνιστικό ρόστερ γύρω από τον Στεφ Κάρι.

Ωστόσο, μόνο εύκολο δεν θα είναι αυτό για τους «Πολεμιστές». Σύμφωνα με τον Σαμ Γκόρντον του «San Francisco Chronicle» το 83,2% του payroll των Ουόριορς πηγαίνει σε μόλις τρεις παίκτες: τους Καρι, Τζίμι Μπάτλερ και Ντρέιμοντ Γκριν.

«Οι Ουόριορς ξεκινάνε την off-season με το 83,2% του payroll να πηγαίνει στους Στεφ Κάρι, Τζίμι Μπάτλερ και Ντρέιμοντ Γκριν, ο οποίος έχει player-option έναντι 27,7 εκατομμυρίων δολαρίων» έγραψε χαρακτηριστικά.

Θυμίζουμε πως μεταξύ άλλων στην λίστα των Ουόριορς βρίσκονται οι Λεμπρόν Τζέιμς, Γιάννης Αντετοκούνμπο και Καουάι Λέοναρντ.