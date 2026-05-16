Τρομερή επίθεση στον Λεμπρόν: «Είναι ένας από τους πιο χειριστικούς παίκτες...»

Ο Στίβεν Έι Σμιθ προχώρησε σε -ακόμα μία- τρομερή επίθεση προς τον Λεμπρόν Τζέιμς.

Ο γνωστός δημοσιογράφος του "ESPN" εξαπέλυσε νέα επίθεση προς τον «βασιλιά», αποκαλώντας τον χειριστικό.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σμιθ:

«Οι Λέικερς δεν τον συμπαθούν ιδιαίτερα. Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, αυτό είναι το θέμα. Ποτέ δεν θα το παραδεχτούν… Όταν έκαναν το trade για τον Ράσελ Ουέστμπρουκ που τελικά αποδείχθηκε καταστροφικό, ένιωθαν ότι ο Λεμπρόν δεν αναλάμβανε την ευθύνη που του αναλογεί.

Όταν κυκλοφορούσαν αφηγήσεις ότι το πρόβλημα ήταν η οργανωτική δομή και όχι ο Τζέιμς, ήξεραν ότι δεν ήταν εκείνοι που τις έβγαζαν προς τα έξω… Όσο σπουδαίος κι αν είναι, ο Λεμπρόν Τζέιμς βρίσκεται στο Mount Rushmore του μπάσκετ, ένας από τους καλύτερους παίκτες που έζησαν ποτέ, είναι επίσης ένας από τους πιο χειριστικούς παίκτες, ένας από τους πιο ειδικούς των... αφηγημάτων που έχουμε δει ποτέ».