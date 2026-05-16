Τρίτος τίτλος στη Ρώμη για Σβιτολίνα!

Η Ελίνα Σβιτολίνα πήρε τη μεγάλη μάχη με την Κόκο Γκοφ στον τελικό της Ρώμης και κατέκτησε τον 20ο τίτλο της καριέρας της!

Μετά από μια άκρως συναρπαστική αναμέτρηση διάρκειας 2 ωρών και 49 λεπτών, η 31χρονη Ουκρανή (Νο.10) επικράτησε της νεαρής Αμερικανίδας (Νο.4) με 6-4, 6-7(3), 6-2 και σήκωσε το τρόπαιο στο Foro Italico για τρίτη φορά μετά το 2017 και το 2018. Από τότε, μάλιστα, είχε να κερδίσει τόσο μεγάλο τουρνουά!

Η Γκοφ, από την άλλη, φεύγει ηττημένη από την ιταλική πρωτεύουσα για δεύτερη σερί χρονιά (πέρυσι είχε χάσει από την Τζάσμιν Παολίνι) και μένει να δούμε να αν θα επαναληφθεί το σενάριο και στο Παρίσι, όπου υπερασπίζεται τον περσινό τίτλο της!

Αυτός είναι ο πέμπτος WTA 1000 τίτλος για τη Σβιτολίνα, που με την εξαιρετική φετινή πορεία της έχει πλέον σκαρφαλώσει στο Νο.3 του Race. Ενδεικτικό της φανταστικής της κατάστασης είναι ότι έχει φέτος επτά νίκες απέναντι στο Top 10 (οι τρεις είναι κόντρα στην Γκοφ).

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί, ότι έχει κερδίσει και τους οκτώ χωμάτινους τελικούς στους οποίους έχει παίξει!

Όλα έδειχναν, πάντως, ότι το πρώτο σετ θα κατέληγε στην Γκοφ, αφού η 22χρονη τενίστρια προηγήθηκε με 2-4 και είχε μπρέικ πόιντ για να περάσει μπροστά με διαφορά δύο μπρέικ!

Η Σβιτολίνα, ωστόσο, γύρισε την εις βάρος της κατάσταση και εκμεταλλευόμενη το... τραγικό service game της Κόκο (που στο προηγούμενο γκέιμ έχασε τρία μπρέικ πόιντ) στο 5-4, έβαλε βάσεις για την κατάκτηση του τρόπαιου.

Στο δεύτερο σετ έγινε μεγάλη μάχη, με την Γκοφ να χάνει το σερβίς της όταν πήρε τις μπάλες στα χέρια της στο 5-6 μετά το δικό της μπρέικ, αλλά να καθαρίζει τελικά το σετ στο τάι μπρέικ.

Στο τρίτο σετ η Σβιτολίνα πέρασε μπροστά με 5-2 μετά από δύο σερί μπρέικ και παρότι η Κόκο είχε τρία μπρέικ πόιντ στην ύστατη προσπάθειά της να ξαναμπεί στο ματς, η Ουκρανή έμεινε όρθια και έκλεισε τον αγώνα στο τρίτο ματς πόιντ της.

Και οι δύο παίκτριες στρέφουν το βλέμμα τους στο Roland Garros (24/5-7/6) και είναι σίγουρα μεταξύ των φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.