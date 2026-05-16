Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς σε πόλη της Ιταλίας: 7 τραυματίες, «είδαμε ανθρώπους να εκσφενδονίζονται»

Επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι δύο σοβαρά, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στην πόλη Μόντενα της Ιταλίας.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα, το αυτοκίνητο, κινούμενο με μεγάλη ταχύτητα χτύπησε πεζούς και στη συνέχεια προσέκρουσε στη βιτρίνα ενός καταστήματος.

A 30-year-old Italian man of North African origin has been arrested after deliberately driving a Citroën C3 at high speed into pedestrians in central Modena.



The incident happened on Saturday afternoon in via Emilia centro. Witnesses said the car was travelling at around 100… pic.twitter.com/QLfe45o4zb — Isolated Incidents (@diversity999x) May 16, 2026

Μια γυναίκα, σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται η Corriere della Sera, φέρεται να έχασε και τα δύο της πόδια. Ο άνδρας, που φαίνεται να είναι Ιταλός δεύτερης γενιάς, επιχείρησε έπειτα να διαφύγει, μαχαιρώνοντας και έναν περαστικό, ο οποίος τελικά κατάφερε να τον ακινητοποιήσει. Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Όπως μεταδίδει η ιταλική εφημερίδα, ο άνδρας που συνελήφθη φέρεται να είναι Ιταλός πολίτης δεύτερης γενιάς, περίπου τριάντα ετών, γεννημένος και μεγαλωμένος στην επαρχία της Μόντενα. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχε ποινικό μητρώο.

«Το αυτοκίνητο πήγαινε με τουλάχιστον 160 χιλιόμετρα - άνθρωποι εκσφενδονίστηκαν»

«Είδαμε το αυτοκίνητο να πλησιάζει, κατευθυνόταν προς το πεζοδρόμιο. Ξαφνικά επιτάχυνε. Πήγαινε με τουλάχιστον 160 χιλιόμετρα την ώρα, είδαμε ανθρώπους να εκσφενδονίζονται» δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων.

Falcia in auto una decina di pedoni e accoltella un passante a Modena, fermato #ANSA https://t.co/LshVvUIUgT pic.twitter.com/dH2Dfx2na4 — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) May 16, 2026

Δήμαρχος ιταλικής πόλης: Πρόκειται για μια δραματική πράξη

Στο σημείο του συμβάντος βρέθηκε σχεδόν αμέσως ο δήμαρχος της πόλης, Μάσιμο Μετσέτι, ο οποίος δήλωσε: «Πρέπει να καταλάβουμε τη φύση του περιστατικού, αλλά πρόκειται για μια δραματική πράξη. Είμαι βαθιά συγκλονισμένος· όποια κι αν είναι η αιτία, πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό γεγονός. Αν πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια, θα είναι ακόμη πιο σοβαρό».

Όσο για τον δράστη, πρόσθεσε ότι «φαίνεται να είναι βορειοαφρικανικής καταγωγής, βρίσκεται στην αστυνομική διεύθυνση και ανακρίνεται».

Πηγή: iefimerida.gr