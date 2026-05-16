Ανακοίνωσε τον Εφιανάγι η Μακάμπι Τελ Αβίβ (pic)

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντέιβιντ Εφιανάγι μέχρι το τέλος της σεζόν.

Στην Μακάμπι Τελ Αβίβ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ντέιβιντ Εφιανάγ. Η ισραηλινή ομάδα τα βρήκε σε όλα με τον 30χρονο και έτσι αυτός θα αποτελέσει μέρος του ρόστερ της μέχρι το φινάλε της σεζόν.

Ο έμπειρος γκαρντ αποκτήθηκε ώστε να ενισχυθεί η Μακάμπι ενόψει των play-offs, μετά την αποχώρηση του Τζεφ Ντάουτιν και τους τραυματισμούς των Λόνι Ουόκερ και Αμίτ Έμπο.

«Υπογράψαμε τον Ντέιβιντ για να μας δώσει βάθος και περισσότερες επιλογές. Είναι παίκτης με πολλές ικανότητες, ο οποίος ξέρει την λίγκα και μπορεί να μας βοηθήσει στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν» ανέφερε ο Όντεντ Κάτας.

Από την πλευρά του, ο παίκτης δήλωσε: «Ευχαριστώ την διοίκηση και την ομάδα για την ευκαιρία να αποτελέσω μέρος ενός ιστορικού συλλόγου στο κορυφαίο επίπεδο, όπως η Μακάμπι Τελ Αβίβ. Ανυπομονώ να ξεκινήσω, να συναντηθώ με τους οπαδούς και να κάνω τα πάντα που μπορώ για να βοηθήσω την ομάδα στο τελευταίο στάδιο της σεζόν. Έχω παίξει στην Μενόρα Μιβταχίμ στο παρελθόν, τώρα θα το κάνω με την περίφημη κίτρινη μπλούζα. Πάμε Μακάμπι».